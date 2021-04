Florence Welch schreibt die Musik zu „Great Gatsby“-Musical

Florence Welch, die Singer-Songwriterin und Lead-Sängerin von Florence + The Machine sowie Produzent Thomas Bartlett, auch bekannt unter seinem Projekt Doveman, sind als Komponist*innen für „The Great Gatsby“ bestätigt worden. Der Literatur-Klassiker von F. Scott Fitzgerald wird nun als Broadway-Musical adaptiert. Der Roman, der in den Zwanzigerjahren in New York spielt, erzählt die tragische Geschichte um den Millionär Jay Gatsby, der versucht seine große Liebe Daisy Buchanan wiederzugewinnen. Nebenbei zeichnet der Roman ein gesellschaftliches Bild zwischen den Aufschwüngen und Krisen der Goldenen Zwanziger.

Florence Welch: Nicht zum ersten Mal Songwriterin für „The Great Gatsby“

Florence Welch wird Musik sowie Songtexte für das Musical schreiben. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass sie für die Geschichte des „Great Gatsby“ Songs schreibt. Bereits 2013 steuerte sie den Song „Over the Love“ für Baz Luhrmanns Leinwand-Adaption mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle bei.

Die Besetzung des Broadway-Musicals wurde zwar noch nicht angekündigt. Jedoch ist bekannt, dass Martyna Majok das Stück schreiben wird. Sie wurde bereits 2008 mit dem Pulitzer-Preis für ihr Drama „Cost of Living“ geehrt. Zudem wird Rebecca Frecknall die Leitung der Produktion übernehmen. Die Regisseurin wurde für ihre Inszenierung von Tennessee Williams‘ „Summer and Smoke“ 2019 für den Olivier Award in der Kategorie „Beste Regie“ nominiert.

Florence Welch: „Dieses Buch hat mich einen Großteil meines Lebens begleitet“

Was die Rolle als Komponistin des Musicals Florence Welch bedeutet, hat sie in einem Statement so ausgedrückt:

„Dieses Buch hat mich einen Großteil meines Lebens begleitet. Darin stehen einige meiner liebsten Literatur-Zitate. Musicals sind meine erste Liebe und ich fühle mich sehr hingezogen zu Fitzgeralds düsterer Romantik. Es ist eine große Ehre, dass ich jetzt die Möglichkeit bekommen habe, dieses Buch zu vertonen.“