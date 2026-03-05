Florence + The Machine in Berlin: Was ihr vor dem Konzert wissen müsst

Tickets, Anfahrt, Support: Alle Infos zum Gig von Florence + The Machine in der Uber Arena Berlin am 9. März.

Am Montag, den 9. März 2026, wird Florence + The Machine im Rahmen ihrer „The Everybody Scream“-Tour ein Konzert in Berlin spielen. Die Show findet in der Uber Arena in Friedrichshain statt. Hier alle Infos zum Hauptstadt-Gig.

Zeiten: Wann beginnen Support und Hauptshow?

Der Einlass beginnt um 18 Uhr, Konzertbeginn ist für 20 Uhr angekündigt. Als Support steht die britische Singer-Songwriterin Paris Paloma auf der Bühne. Erfahrungsgemäß beginnt der Support etwa zwei Stunden nach Einlass. Auf bisherigen Tour-Terminen spielte Paris Paloma rund 30 Minuten, bevor Florence + The Machine gegen 21 Uhr auf die Bühne kamen.

Die Konzerte von Florence Welch und ihrer Band dauern in der Regel knapp zwei Stunden.

Tickets: Gibt es noch Karten?

Tickets für das Berliner Konzert sind inzwischen weitgehend vergriffen. Über die üblichen Vorverkaufsstellen sind derzeit keine regulären Karten mehr verfügbar. Über fanSale sind noch vereinzelt Tickets erhältlich; diese starten bei 102 Euro.

Über Premiumkontingente der Uber Arena und Partnerangebote werden allerdings noch einzelne Plätze angeboten. Dort beginnen die Preise derzeit bei rund 299 Euro. Diese Premiumtickets beinhalten je nach Kategorie zusätzliche Leistungen wie separate Eingänge oder Loungezugänge.

Venue-Adresse

Das Konzert findet in der Uber Arena statt. Die Adresse lautet: Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Anfahrt zur Uber Arena

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt in der Nähe der Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof.

Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Am Ostbahnhof verkehren neben den S-Bahnen auch Regional- und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren direkt zur Arena.

Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof etwa zwölf Minuten.

Anreise mit dem Auto

Wer über die A24 kommt, fährt bis in den Bezirk Pankow, anschließend in die B109. Dieser folgen sowie Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis zur Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Wer über die A9 kommt, fährt bis Tempelhofer Damm/B96, Berlin folgen, auf der A100 die Ausfahrt 20-Tempelhofer Damm nehmen. Danach der B96 folgen sowie Waterloo-Ufer und Adalbertstraße bis zur Mildred-Harnack-Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.

Parken rund um die Arena

Es gibt ein eigenes Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt angrenzt. Hinzu kommen zwei Contipark-Parkhäuser am Uber Platz sowie ein Parkhaus gegenüber, das zur East Side Mall gehört. Außerdem gibt es die DB-BahnPark-Tiefgarage am Ostbahnhof.

Mögliche Setlist

Welche Songs Florence + The Machine in Berlin spielen wird, kann sich von Abend zu Abend leicht unterscheiden.

Häufig gespielt werden laut „setlist.fm“ unter anderem:

„Shake It Out“

„Seven Devils“

„Big God“

„Daffodil“

„Which Witch“

„Cosmic Love“

„Spectrum“

„Never Let Me Go“

„Hunger“

„King“

„Howl“

„Heaven Is Here“

„Dog Days Are Over“

„Free“

Dazu kommen mehrere Songs vom neuen Album „Everybody Scream“, das die aktuelle Tour begleitet.