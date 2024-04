Taylor Swifts neues Album: ALLE Musiker auf einen Blick

Unter anderen werden Post Malone und Florence & The Machine in den Credits genannt.

In der Nacht zu Freitag (19. April) hat Taylor Swift ihr neues Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT veröffentlicht. Zwei Stunden nach Release kam zusätzlich das angekündigte Doppel-Album in die Stores. Insgesamt veröffentlicht Swift 31 Songs und liefert damit über zwei Stunden neues Songmaterial. Beim Entstehungsprozess hatte sie Unterstützung von einigen bekannten Künstler:innen.

Alt bewährte Produzenten

Mit der Veröffentlichung wurden nun auch die Credits zum neuen Album bekannt gegeben. Erneut arbeitet sie wieder mit Aaron Dressner und Jack Antonoff als Produzenten zusammen. Während Antonoff, der zuvor viel mit Lana del Rey arbeitete, auf dem um Mitternacht zu Freitag (19. April) veröffentlichten Album mehr Songs produziert hat, übernimmt The-National-Gitarrist Dressner mit 12 von 15 Songs die Führung auf dem zweiten Teil der Doppel-LP, welche zwei Stunden später herausgekommen ist.

Florence Welch und Post Malone schrieben mit

Auf THE TORTURED POETS DEPARTMENT gibt es zwei Features. Post Malone unterstützt Taylor Swift auf dem Track „Fortnight“, welcher zeitgleich mit dem Albumrelease als Single veröffentlicht wurde. Florence Welch von Florence & The Machine ist auf dem Song „Florida!!!“ zu hören. Durch die Albumcredits wurde nun bekannt, dass Welch sie bei dem gemeinsamen Song nicht nur als Sängerin, sondern auch als Komponistin, Schlagzeugerin und Pianistin unterstützt hat (die beiden letzteren Positionen teilt sie sich mit Jack Antonoff). Obwohl keines der Bandmitglieder in den Credits genannt wird, ist als featured Artist Florence & The Machine, nicht nur Frontsängerin Welch angegeben.

Die Instrumente scheint Post Malone laut den Angaben zwar dem Produzenten-Team überlassen zu haben, trotzdem entstand der Song „Fortnight“ in Zusammenarbeit mit Swift. Die beiden haben den Song gemeinsam komponiert und getextet. Malone ist auf den ersten Blick nicht in den Credits zu finden. Der Grund: Er steht mit seinem bürgerlichen Namen Austin Post in den Anmerkungen eingetragen.

Das sind die kompletten Credits:

