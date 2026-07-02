Gewitter bei den Foo Fighters: Innenraum des Olympiastadions geräumt

Kurz vor dem Auftritt der Foo Fighters in Berlin wurde der Innenraum zeitweise wegen einer Gewitterwarnung geräumt.

Wer stundenlang für seine liebste Band ansteht, gibt seinen hart erkämpften Front-Row-Platz ungern wieder her. Dafür wird schon mal die Flüssigkeitszufuhr vernachlässigt, um keine Toilettenpause einlegen zu müssen. Fans der Foo Fighters mussten sich am 1. Juli in Berlin jedoch Faktoren beugen, die außerhalb jeder Kontrolle lagen: den Launen der Natur.

Wegen einer Unwetterwarnung musste der Innenraum des Olympiastadions zeitweise komplett geräumt werden.

Eine reibungslose Räumung

Noch bevor die US-Rockband die Bühne betrat, räumte der Veranstalter die Stehplätze in der Mitte der Arena. Wegen einer Gewitterwarnung hatte er sich nach Absprache mit den Sicherheitsbeauftragten für diesen Schritt entschieden. Die wartenden Fans sollten sich um circa 18:35 Uhr aus dem unüberdachten Bereich entfernen und verteilten sich auf den Tribünen.

Eine Durchsage per Lautsprecher verkündete: „Bitte begebt euch ruhig und zügig in sichere Bereiche und folgt den Anweisungen des Sicherheitspersonals.“ Das funktionierte scheinbar reibungslos, die Rocker:innen folgten brav. Auch das Gewitter entpuppte sich als zahmer als erwartet: Gegen 19:10 Uhr durften die Konzertbesucher:innen im Nieselregen zurück auf ihre Plätze.

Fans sprinten für gute Plätze

Einige wollten das allerdings nicht: Vereinzelt entschieden Fans, so ein Sitzplatz sei doch gar nicht so unbequem. Laut Berichten von Anwesenden blieb der eine oder andere Fan auf den noch freien Sitzen im Trockenen, statt in den Innenraum zurückzukehren.

Wer zurück vor die Bühne wollte, kämpfte erneut darum, eine gute Position zu ergattern. Nach Öffnung der Absperrungen sprinteten einige Sportskanonen direkt in die erste Reihe. Die Räumung beeinflusste die Stimmung im Stadion nicht und das Konzert konnte ohne weitere Komplikationen stattfinden.

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Die Show am 1. Juli im Berliner Olympiastadion war der zweite und letzte Tourstopp der Foo Fighters in Deutschland. Am 17. Juni hatten sie in der Allianz Arena in München gespielt. Am 3. Juli folgt noch ein Abend im Ernst Happel Stadion in Wien.