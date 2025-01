Bill Kaulitz muss vor Bränden in Los Angeles fliehen

Auch das Haus des Podcasters und Tokio-Hotel-Sängers musste evakuiert werden.

Hollywood in Flammen: Rund um Los Angeles bringen Brände immer mehr Menschen, darunter auch zahlreiche Promis, zur Flucht aus ihren eigenen vier Wänden. Nun musste auch Bill Kaulitz sein Anwesen verlassen, um sich so zu schützen.

Wenige Koffer, dafür aber glamoröse

Auf seine missliche Lage machte der 35-Jährige mit einem Foto via Instagram-Story aufmerksam. Dort zeigte er sein Luxus-Gepäck: Koffer, ein Rotes-Kreuz-Notfallset sowie Walkie-Talkies. Dazu nur eine kurze Botschaft: „evakuiert“ und ein weinendes Emoji. Das Feuer soll wohl noch nicht sein Haus erreicht haben, aber schon in der Nähe angekommen sein.

Was ist mit Tom Kaulitz?

Ob sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz, der ebenfalls Tokio-Hotel-Mitglied ist und mit Bruder Bill den „Kaulitz Hills“-Podcast herausbringt, aus seiner in der Nähe gelegenen Behausung mit Gattin Heidi Klum fliehen musste, ist derzeit noch unklar. Momentan soll das Paar auch gar nicht vor Ort, sondern am Urlauben sein.

Bereits im Jahr 2010 zogen die in Leipzig geborenen Geschwister in die Hollywood Hills. Wie es für ihre Unterkünfte in der Star-Gegend aussieht, bleibt offen.

Was es noch zum Feuer in Los Angeles zu wissen gibt

