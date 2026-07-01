Linkin Park live: Gewitter stoppt Tour-Finale

Beim Abschlusskonzert ihrer „From Zero World Tour“ in Zürich mussten Linkin Park das Set wegen eines Gewitters unterbrechen und kürzen – mehr dazu hier.

Linkin Parks Tour-Abschluss in der Schweiz wurde von einem Gewitter unterbrochen. Fans mussten sich im Regen gedulden und eine verkürzte Setlist verkraften.

Mit dem Konzert am 30. Juni im Zürcher Letzigrund beendeten Linkin Park ihre „From Zero World Tour“ nach 100 Shows.

Gewitter sorgt für lange Unterbrechung

Nach einem runden Start standen die Zeichen noch gut für eine phänomenale Dernière. Erst kurz nach 21 Uhr unterbrach Mike Shinoda die Musik mit den Worten: „Gebt uns bitte eine Minute, um zu checken, ob alles okay ist.“ Aus einer Minute wurden zunächst zehn, schlussendlich wurde daraus eine Dreiviertelstunde. Derweil eilten Stagerunner auf die Bühne, um Technik und Instrumente vor dem starken Gewitter zu retten.

Dem klitschnassen Publikum war leider nicht zu helfen: Nach anfänglichen Buhrufen und Pfeifkonzerten über die Verzögerung vertrieben sich die Fans die Langeweile schließlich mit La-Ola-Wellen und Fußball-Chören für die Schweizer Nationalmannschaft. So blieb die Stimmung laut Socials grundsätzlich gut.

Verkürztes Set nach der Zwangspause

Als die Band kurz vor 21:50 Uhr zurück auf die Bühne durfte, sorgte das für große Freude. Zudem gab es das Versprechen, die Spielzeit wegen der unfreiwilligen Pause zu verlängern. Trotzdem mussten sich Linkin Park ranhalten: Um noch pünktlich vor 23 Uhr mit ihrem Set durchzukommen, wurden einzelne Songs ausgelassen, und auch bei der Zugabe mussten Abstriche gemacht werden.

Statt nach dem letzten Song von der Bühne zu verschwinden und nach lauten „Zugabe“-Rufen wieder aufzutauchen, spielten Emily Armstrong und Co. direkt durch bis zum krönenden Abschluss von „Heavy Is the Crown“ und „Bleed It Out“. Punkt 23 Uhr knallten noch die Konfettikanonen, dann war Schluss und keine Zeit mehr für Extrawünsche.

Zweiter Anlauf nach abgesagter Show in Bern

Schon vor Konzertbeginn war die Schweiz-Show ungeplant angelaufen: Eigentlich hatte die Nu-Metal-Band bereits im Juni 2025 in Bern spielen sollen. Wegen eines medizinischen Notfalls unter den Musiker:innen musste das Konzert in letzter Minute abgesagt werden – mit dem Versprechen eines Nachholtermins. Dieser musste aufgrund von ausgebuchten Stadien nach Zürich versetzt werden und fand nun am 30. Juni im Stadion Letzigrund statt.

Im Regen pilgerten die Linkin-Park-Fans zu später Stunde nach Hause. Damit endete die „From Zero World Tour“ etwas holprig, aber definitiv mit Erinnerungswert.