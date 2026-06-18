Foo Fighters Konzert in München: Drei Stunden Rock in der Allianz Arena
Die Foo Fighters spielten in der Allianz Arena – von „All My Life“ bis „Everlong“. Hier die komplette Setlist und die Highlights des Münchner Konzerts.
Die Foo Fighters spielten am 18. Juni ihr erstes von zwei Deutschlandkonzerten der „Take Cover World Tour 2026“ in München. In der Allianz Arena wurde statt eines Fußballs die Bass Drum gekickt – Menschen jedes Alters versammelten sich im Stadion, um ihre Musik-Helden live zu erleben.
Ein neues Kapitel wird zum Klassiker
Dave Grohl flickte aus den Überresten von Nirvana ein neues Stück Rock ’n‘ Roll zusammen: Der ehemalige Schlagzeuger startete 1994 nach Kurt Cobains Tod mit den Foo Fighters ein neues Kapitel. Dieses Kapitel läuft längst nicht mehr in den Kinderschuhen, sondern ist selbst zum Klassiker geworden.
Etwas Altes, etwas Neues
Beim Konzert in München spielten sie etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes – blau war jedoch nur der freie Himmel überm Stadion. Von wiederaufpolierten Hits bis zu Tracks vom neuen Album spannte sich der Abend weit.
Eröffnet wurde die Show zunächst von gleich zwei Vorbands: den Inhalers und Otoboke Beaver. Danach bereiteten die Foo Fighters der lang aufgestauten Vorfreude ein Ende. Die ersten Akkorde von „All My Life“ leuteten drei Stunden Rock im Overdrive-Modus ein. Nur für einen Abstecher auf die B-Stage und eine halb-akustische Einlage mit „Wheels“ fuhren sie instrumental einen Gang zurück. Zugaben wie „The Teacher“, „Exhausted“ und „Everlong“ setzten den Schlussstrich des Abends.
Die vollständige Setlist
- All My Life
- The Pretender
- Times Like These
- Rope
- Stacked Actors
- My Hero
- Learn to Fly
- Walk
- This Is a Call
- No Son of Mine (mit Snippet von Motörheads „Ace of Spades“)
B-Stage:
- Wheels (akustisch)
- Marigold (Late!-Cover)
- Window
- Big Me
- Under You (Dave solo)
Dann wieder Hauptbühne:
- La Dee Da
- Your Favorite Toy
- Invincible
- Seven
- One Headlight
- Manimal
- Tap Dancing in a Minefield
- Monkey Wrench
- Breakout
- Aurora
- Caught in the Echo
- Best of You
Zugabe:
- The Teacher
- Exhausted
- Everlong
Ein Abend, so vielfältig wie das Publikum
Die Eindrücke des Foo-Fighters-Konzerts waren so vielfältig wie das Publikum selbst. Schon tagsüber hielten angereiste Fans Ausschau, ob sie ihre Lieblingsband auf den Straßen Münchens entdecken würden. Zahlreiche Konzertvideos und Mitschnitte zeigen einen eindrucksvollen Abend in der Allianz Arena.
Das zweite Konzert in Deutschland findet am 1. Juli in Berlin statt. Für die Show im Olympiastadion gibt es noch Tickets ab 82 Euro.
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