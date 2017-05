Foo Fighters spielen neuen Song „The Sky Is A Neighborhood“

Still und leise haben die Foo Fighters einen neuen Song vorgestellt. Während eines Akustikgigs, den sie im Rahmen des von James Hetfield und Sammy Hagar organisierten „Acoustic-4-A-Cure“-Benefizkonzerts in San Francisco gaben, spielten Sänger Dave Grohl und Drummer Taylor Hawkins gemeinsam mit einem Pianisten ein Stück namens „The Sky Is A Neighborhood“, dessen Anfangsakkorde fast an „Karma Police“ von Radiohead erinnern:

Dave Grohl and Taylor Hawkins premiere new Foo Fighters song "The Sky is a Neighborhood" at @FillmoreSF. pic.twitter.com/EBkisAF2KH — Aidin Vaziri (@MusicSF) May 16, 2017

„I figured on the way up here, I thought, fuck it, let’s play a new song”, kündigte Grohl an. „Let’s do something nobody’s heard. Never played this song in front of anybody.”

Ob „The Sky Is A Neighborhood“ auf dem nächsten Album der Foo Fighters wiederzuhören sein wird, ist nicht bekannt. Ihr aktuelles Album SONIC HIGHWAYS 2014, ein Jahr später folgte die „Saint Cecilia“-EP.

Im Sommer treten die Foo Fighters auf diversen europäischen Festivals auf, im September sind sie als Headliner auf dem Lollapalooza Berlin zu Gast.