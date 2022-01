Foo Fighters veröffentlichen Single zum „Fraggle Rock“-Serienstart

„Die Fraggles“ sind zurück! Fans der Serie erwartet schon bald eine komplette Neuauflage mit dem Titel „Fraggle Rock: Rock on!“, das auf der Streamingplattform AppleTV+ zu sehen sein wird. Schon im April 2020 hatte es mit den „Fraggle Rock: Rock On!“-Kurzfilmen ein Wiedersehen mit den Handpuppen gegeben. Aus diesem Anlass haben die Foo Fighters eine neue Single mit dem Titel „Fraggle Rock Rock“ veröffentlicht.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der Kurzfilme, die komplett auf Zoom gedreht worden waren, hatten sich die Entwickler*innen der Serie dazu entschieden, die Geschichten um die Handpuppen komplett neu aufzulegen.

Foo Fighters zu Gast bei den „Fraggles“

Die jetzt veröffentlichte Single der Foo Fighters wird auch eine Rolle in der neuen Serie spielen, denn die Gruppe ist eine der musikalischen Gäste in dem „Fraggles“-Revival. Erst Donnerstag (20. Januar) hatte Patti LaBelle, die auch als Gast auftreten wird, ihre Single „Shine On Us Now“ veröffentlicht. Neben LaBelle und den Foo Fighters sind mit Cynthia Erivo, Ed Helms, Kenan Thompson, and Daveed Diggs noch weitere namhafte Musiker*innen angekündigt. Der komplette Soundtrack ist schon jetzt verfügbar.