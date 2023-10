Sleaford Mods traten am 21. Oktober in der Berliner Columbiahalle auf. Hier die Fotos des Abends.

Sleaford Mods live in Berlin Copyright: Désirée Pezzetta

Am Samstagabend (21. Oktober) spielten die Sleaford Mods live in der Columbiahalle in Berlin. Unsere Fotografin Désirée Pezzetta war ebenfalls vor Ort und hat Bilder von Jason Williamson und Andrew Fearn mitgebracht. Sehet oben!