Fotos: So sahen Måneskin live in Berlin aus

Läuft für Måneskin: 2017 nahmen sie an der italienischen Ausgabe von „X-Factor“ teil und wurden Zweitplatzierte. 2018 erschien ihr Debütalbum IL BALLO DELLA VITA. Damit sowie mit dessen Single „Torna a casa“ schafften sie es auf Platz 1 der heimischen Charts. Der internationale Durchbruch folgte 2021, als sie mit ihrem Song „Zitti e buoni“ den Eurovision Song Contest gewannen.

Im Januar 2023 ist ihr drittes Album RUSH erschienen. Damit sind Måneskin gerade auf Tour. Am 6. März trat die italienische Rockband in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf. Unser Fotograf Erik Lorenz hat sich das Spektakel angesehen und Beweise mitgebracht: So wie in unserer Galerie sahen Måneskin live in Berlin aus.