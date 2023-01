„Keine Ahnung, wer ihr seid“: Måneskin erinnern sich an ihr Treffen mit den Rolling Stones

Foto: Todd Owyoung/NBC via Getty Image, NBC. All rights reserved.

Måneskin haben von ihrer ersten Begegnung mit den Rolling Stones berichtet. Mick Jagger habe die Band 2021 persönlich eingeladen, ein Konzert der Rolling Stones am 6. November in Las Vegas zu eröffnen. Backstage sind sie miteinander ins Gespräch gekommen. In jenem Jahr wurde die italienische Band durch den Gewinn des Eurovision Song Contest weltberühmt.

„Es war unsere erste Stadion-Show, daher war es verrückt“, sagte Bassistin Victoria De Angelis in der „Tonight Show“. Das Treffen mit dem Rolling-Stones-Sänger bezeichnete sie als „ikonisch“. „Er war so nett und kannte viele unserer Songs“, erinnerte sie sich. Die Band postete nach dem Konzert auch ein Bild mit Jagger auf Instagram.

Keith Richards scheint im Gegensatz zu seinem Bandkollegen kein Fan von Måneskin gewesen zu sein. Er sagte zu den italienischen Musiker*innen: „Ich weiß nicht, wer zum Teufel ihr seid, aber man hat mir gesagt, ihr seid gut.“ Sänger Damiano David erzählte im Interview, es habe trotzdem Lob von Richards gegeben: „Er sagte, ,ihr spielt richtige Instrumente, also macht weiter‘. Und dann ist er verschwunden.“

In der „Tonight Show“ performten Måneskin den Song „Gossip“ aus ihrem aktuellen Album „Rush!“. Mit auf der Bühne: Gitarrist Tom Morello von Rage Against The Machine, der an dem Titel mitarbeitete. „Rush!“ ist das dritte Studioalbum der Band. Ihr Debüt „Il ballo della bita“ erschien 2018.