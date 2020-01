Four Tet kündigt neues Album „SIXTEEN OCEANS“ an

Kieran Hebden aka Four Tet hier 2015 bei einem Auftritt in London.

Four Tet hat sein neues Album SIXTEEN OCEANS angekündigt. Via Instagram teilte der Produzent ein Post-it, auf dem die Tracklist seiner neuen Platte zu sehen ist. „The new album is done“, heißt es kurz und griffig darunter. Erscheinen soll Four Tets neues Werk im März 2020.

„SIXTEEN OCEANS“-Tracklist:

School Baby Harpsichord Teenage Birdsong Romantics Love Salad Insect Near Piha Beach Hi Hello ISTM Something In The Sadness 1993 Band Practice Green Bubbles At Overlook 25th March 2019 4T Recordings This Is For You Mama Teaches Sanskrit

Neben seinem „BBC Essential Mix“, auf dem unter anderem Neuinterpretationen einiger Selena-Gomez-, Britney-Spears– und Destiny’s-Child-Songs zu finden sind, veröffentlichte Four Tet Mitte 2018 sein aktuelles Live-Album LIVE AT FUNKHAUS BERLIN, 10TH MAY 2018. Sein zuletzt produziertes Studioalbum NEW ENERGY erschien am 29. September 2017.

2019 teilte Kieran Hebden, wie Four Tet mit bürgerlichem Namen heißt, seine beiden aktuellen Singles „Dreamer“ und „Teenage Birdsong“. Kurz darauf folgte das Release seiner aktuellen EP mit dem Titel ANNA PAINTING. Diese entstand in Zusammenarbeit mit Malerin Anna Liber Lewis, die für das Artwork der Drei-Track-Platte verantwortlich war.

ANNA PAINTING im Stream hören: