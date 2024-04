Caribou bratzt wieder – und was „Honey“ mit Flamingos zu tun hat

Ist das noch Caribou oder doch Daphni? Und was hat es mit all den Flamingos auf sich?

Dan Snaith, alias Caribou, meldet sich mit seiner ersten neuen Musik als Caribou seit zwei Jahren zurück. Und das bratzt so richtig. Zur Single „Honey“ gibt es auch gleich ein Musikvideo, in dem vor allem Flamingos in Dauerschleife zu sehen sind.

2020 veröffentlichte Caribou seine LP SUDDENLY, 2021 außerdem die Single „You Can Do It“. Danach konzentrierte sich Snaith wieder mehr auf sein Alter-Ego Daphni.

„Honey“ ist ein größtenteils instrumentaler Dance-Song, der auch leicht als Daphni-Track durchgehen könnte – mehr Beats, weniger Vocals. Lediglich die von einer weiblichen Stimme gesungene Zeile „You’ll always be my honey“ baute der Künstler in den Song ein. Unter seinem Caribou-Alias hat Snaith lange mit geradliniger Clubmusik gespielt, aber er veröffentlicht nicht oft Tracks, die so direkt auf die Tanzfläche abzielen wie „Honey“.

„Honey“ von Caribou hören und bingen:

Dan Snaith hat den Track selbst geschrieben, produziert und aufgenommen und teilt sich die Arrangement-Credits mit Kieran Hebden, besser bekannt als Four Tet. Das Video zu „Honey“, bei dem Richard Kenworthy Regie führte, besteht aus einer Reihe kaleidoskopischer Bilder von Flamingos. Bisher gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass es noch mehr Musik beziehungsweise eine Tour von Caribou geben wird.