Grime-Produzent Terror Danjah ist verstorben

Die genaue Todesursache des Künstlers wurde bisher nicht bekanntgegeben.

Der britische Grime-Produzent Terror Danjah, welcher mit bürgerlichem Namen Rodney Price hieß, verstarb am Montag, den 10. Februar, wie ein Vertreter seines Labels nun verkündete.

Weder über sein konkretes Alter noch über die Todesursache gibt es öffentliche Infos.

Er galt als Schlüsselfigur in der Grime-Szene

Terror Danjah galt in der Grime-Szene als Pionier und formte mit seinem Schaffen die britische Szene maßgeblich mit. Mit seinem einzigartigen, düsteren Stil und innovativen Produktionen machte sich der Produzent innerhalb des Genres einen Namen und arbeitete mit zahlreichen Grime-Künstler:innen wie Wiley, Kelela, IAMDDB und Four Tet.

Er wurde als Sohn jamaikanischer Eltern im Londoner Stadtteil Forest Gate geboren. In den 1990er-Jahren machte Rodney Price in der Musikszene schon auf sich aufmerksam, indem er bei sogenannten Dschungel-Raves als DJ auftrat. Später wandte er sich dann der Musikproduktion zu. Danjah schloss sich dem Grime-Kollektiv N.A.S.T.Y. Crew an, in welchem auch Künstler:innen wie Kano und D Double E tätig waren. Bald schon startete der Brite jedoch mit seinen eigenen Projekten durch. Als er dann HARDRIVE veröffentlichte, läutete er eine neue Ära ein. Das Mixtape verlieh später auch seinem Label den Namen.

Zwar releaste der Künstler auf Hyperdub und Planet Mu auch Einzelarbeiten, jedoch arbeitete er vor allem gleichzeitig mit immer mehr Musiker:innen zusammen und verleibte ihnen seinen einzigartigen – durch seine reggae- und soullastige Kindheit geprägten – Sound ein.

„Eine positive Kraft, die schmerzlich vermisst wird“

2019 erlitt Price dann einen Schlaganfall und fiel ins Koma. Von diesem Vorfall erholte sich der Künstler nie vollständig. Jedoch veröffentlichte er, nachdem er aus dem Koma erwacht war, noch eine Platte mit dem Titel INVASION und eine EP namens RED FLAG.

Nach der Verkündung, dass Terror Dejah gestorben ist, öffnete sich Kevin Martin aka The Bug via X und zollte dem Producer seinen Respekt.„Ruhe in Frieden, Terror Danjah“, setzte Martin an.

Und weiter: „Ein fantastischer Produzent, ein großherziger Mensch und außerhalb von Grime-Kreisen sträflich unterschätzt. Ich werde dein Lachen, deine kranken Beats und die zufälligen Telefongespräche vermissen. Es war ein Vergnügen, dich zu kennen und mit dir abzuhängen. Eine positive Kraft, die schmerzlich vermisst wird.“