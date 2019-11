Frank Ocean veröffentlicht neue Single „In My Room“

Das wird Dich auch interessieren





Am Samstag, den 2. November, erschien Frank Oceans neue Single „In My Room“. Erst vergangenen Monat, am 19. Oktober 2019, veröffentlichte Frank Ocean in seiner exklusiven Apple-Music-Radioshow „blonded Radio“ den neuen Song „DHL“. Gerüchten zufolge sollen beide Songs Teil seines dritten Studioalbums „FO3*“ sein. Ein offizielles Statement gibt es dazu noch nicht.

Das erste Mal gab es „In My Room“ bei der Halloween-Edition von Frank Oceans Partyreihe „PrEP+“ in Ney York zu hören. Die Partyreihe ist angelehnt an das legendäre Nachtleben der Stadt in den 80er-Jahren. „PrEP“ (Prä-Expositions-Prophylaxe) ist eine Safer-Sex-Methode, bei der HIV-Negative ein HIV-Medikament einnehmen, um sich vor einer Ansteckung mit der Krankheit zu schützen.

Mit der Veranstaltung will Frank Ocean darauf aufmerksam machen, dass in der queeren Community viele Leben hätten gerettet werden können, wenn es die Anti-HIV-Pille PreEP+ damals schon gegeben hätte.

Der von Boys Noize produzierte Song „DHL“ war das erste neue Material von Frank Ocean seit der Veröffentlichung seines Audrey-Hepburn-Covers „Moon River“ im Februar 2018. Seine aktuellsten Alben BLONDE und ENDLESS erschienen beide 2016.