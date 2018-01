Franz Ferdinand stellen zwei neue Songs aus ihrem Album „ALWAYS ASCENDING“ vor

Ihre erste neue Single „Always Ascending“ klingt bereits sehr vielversprechend, jetzt legen Franz Ferdinand nach: Mit „Feel The Love Go“ haben sie den zweiten Song ihres kommenden Albums ALWAYS ASCENDING veröffentlicht. Der kommt nicht ganz so groove-infiziert wie sein Vorgänger daher, erhält aber trotzdem den Eindruck, dass mit Franz Ferdinand trotz Mitgliederwechseln 2017 zu rechnen ist.

Am Wochenende waren Franz Ferdinand zudem in der „Andrew Marr Show“ zu Besuch und präsentierten dort mit „Paper Cages“ einen weiteren neuen Song:

ALWAYS ASCENDING erscheint am 9. Februar 2017 und ist das erste Album in neuer Besetzung: Gitarrist, Co-Songwriter und Gründungsmitglied Nick McCarthy verließ Franz Ferdinand 2016, später stiegen Julian Corrie (Keyboards) und Dino Bardot (Gitarre) ein.

Der Nachfolger von RIGHT THOUGHTS, RIGHT WORDS, RIGHT ACTION(2013) wurde in den Londoner RAK Studios sowie in den Motorbass Studios in Paris mit Produzent Philippe Zdar (Beastie Boys, Phoenix, Cassius) aufgenommen.