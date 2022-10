French Montana hilft Organisation 226 Millionen Dollar zu sammeln und bekommt Auszeichnung

French Montana wurde am Donnerstag (20. Oktober) für seine wohltätige Arbeit mit dem „Innovator Award“ der Stiftung „Pencils of Promise“ ausgezeichnet. Der Rapper half der US-Organisation „Budondo Suubi Hope Health Center“, die sich vor allem auf die Gesundheit von jungen und werdenden Müttern spezialisiert hat, insgesamt 226 Millionen US-Dollar (knapp 230 Millionen Euro) zu sammeln. Montana begann seine gemeinnützige Arbeit nach dem Dreh für das Musikvideo zu „Unforgettable“, seinem bisher größten Hit. Er besuchte außerdem das Suubi Gesundheitszentrum, um die Menschen vor Ort besser kennenzulernen. Mit der #unforgettabledancechallange lenkte er Aufmerksamkeit auf Uganda und die Organisation.

Auch die Verbesserung des generellen Gesundheitssystems liegt im Fokus der Organisation. So bietet das Gesundheitscenter seine Dienste laut eigenen Angaben für 400.000 Personen an, die sonst keinen Zugang zu richtiger Gesundheitspflege hätten.

Auf Instagram schrieb er: „Gesundheitspflege und Bildung sind ein grundlegender Aspekt unserer Menschenrechte und sollten weltweit verfügbar sein.“

In einem Interview sagt er: „PoP (Pencils of Promise) leistet weltweit bahnbrechende Arbeit, um Kinder in der Schule zu halten und dafür zu sorgen, dass sie in einem sicheren Umfeld lernen können. Das erinnert mich an meine bescheidenen Anfänge, als ich in Marokko aufwuchs und kein Englisch sprechen konnte. Bildung war für mich von grundlegender Bedeutung, als ich in die USA einwanderte und meine Karriere als Künstler begann, weshalb diese Arbeit für unsere Jugend so wichtig ist.“