Post Malone und Swae Lee schreiben mit Doppel-Diamant Geschichte

„Sunflower“ ist damit die erfolgreichste Single aller Zeiten.

Für die Single „Sunflower“ wurden Post Malone und Swae Lee von der Recording Industry Association of America (RIAA) mit dem Doppel-Diamanten ausgezeichnet. Keine Künstler:in konnte eine Single bisher auf dieses Level bringen.

Der Song ist 2018 erschienen und ist auf dem Soundtrack von „Spiderman: Into The Spiderverse“ enthalten. Produzenten waren Carter Lang sowie Louis Bell. Zum Zeitpunkt des Release knackten Malone und Lee bereits einen RIAA-Rekord und erhielten 17 Platin-Schallplatten.

Zu diesem neuen Rekord meldete sich Verband-CEO Mitch Glazier auf Instagram zu Wort und schrieb: „Post Malone und Swae Lee haben die Messlatte für kreative Zusammenarbeit und mitreißende Kooperationen jetzt um einiges höher gelegt.“ Die RIAA hat ihre Auszeichnungen 1958 eingeführt.

Weltweit sogar über 50 Millionen mal verkauft

Einen Diamanten-Award erhält man in Amerika mit 10 Millionen Plattenverkäufen. Post Malone und Swae Lee haben jetzt sogar die doppelte Anzahl an Verkäufen geschafft. Mit mehr als 20 Millionen verkauften Einheiten ihres Songs sind sie die ersten Artists, die einen Doppel-Diamanten erhalten und damit gehen sie in die Musikgeschichte ein. In anderen Worten ist „Sunflower“ 20-mal Platin gegangen.

Hier zur Übergabe des Doppel-Diamanten:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf Instagram zeigen die Rapper den Moment, in der sie die Neuigkeiten erfahren und ihre Trophäe entgegengenommen haben. In dem Reel ist auch zu hören, dass der Song weltweit sogar über 50 Millionen Mal verkauft wurde und acht Milliarden Streams erreicht hat. Die beiden freuen sich sichtlich und nehmen ihren extra angefertigten Preis entgegen. Dazu schreiben sie: „Das ist verrückt, wir lieben euch alle so sehr!“