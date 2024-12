Beschissen? Dafür gaben Lil Wayne, Chris Brown & Co. ihren COVID-Zuschuss aus

Das „High Life“ kostet Geld – im Falle dieser Stars zahlten dafür die US-amerikanischen Steuerzahler:innen.

Lil Wayne, Chris Brown und Alice in Chains gehören Berichten zufolge wohl zu den Künstler:innen, die ihre aus Steuergeldern finanzierten COVID-Zuschüsse teilweise für Luxusartikel, Reisen und Partys ausgegeben haben.

Millionen-Hilfe für Millionäre

Den sogenannten „Shuttered Venue Operators Grant“ (Zuschuss für geschlossene Veranstaltungsorte) setzte der damalige Präsident Donald Trump 2020 in Kraft. Er sollte Musiker:innen und Veranstaltungsorte unterstützen, die von pandemiebedingten Schließungen betroffen waren. Nun hat „Business Insider“ herausgefunden, dass ein paar der namhaften Empfänger:innen Millionen an US-Dollar beanspruchten – und sie auf fragwürdige Weise ausgaben.

Hohe Reisekosten und feinste Seide

So soll Rapper Lil Wayne beispielsweise insgesamt 8,9 Millionen US-Dollar aus der Staatskasse überwiesen bekommen haben. 1,3 Million davon soll er allein für Privatjet-Flüge ausgegeben haben. 460.000 für Kleidung und Accessoires von Luxusmarken wie Gucci und Balenciaga. Eine vergleichsweise kleinere Summe von 175.000 US-Dollar seien laut Bericht für „ein Musikfestival zur Werbung für seine Marihuana-Marke GKUA“ sowie für „Flüge und Luxushotelzimmer für Frauen, deren Verbindung zu Lil Waynes Tournee unklar war, darunter eine Kellnerin in einem Hooters-ähnlichen Restaurant und eine Pornodarstellerin“ draufgegangen.

LED-Tanzfläche zum Geburtstag

Über die bezuschusste Managementfirma „NKSFB“ soll R&B-Sänger Chris Brown für sein Tourneeunternehmen „CBE Touring“ angeblich zehn Millionen US-Dollar ausgezahlt bekommen haben. Etwa die Hälfte davon sei in seine eigene Tasche gewandert. „Business Insider“ zufolge ließ Brown 80.000 US-Dollar für seine Geburtstagsparty springen. Dort habe er eine LED-Tanzfläche installieren lassen und „atmosphere models“ engagiert, bei denen es sich um nackte Frauen mit Ganzkörperbemalung gehandelt haben soll. An anderer Stelle verzeichnet die Auflistung über 29.000 US-Dollar für Wasserpfeifen, Getränkeservice, Stickstoff-Eis und Schäden durch Brandlöcher in gemieteten Sofas.

Sharing is caring?

Nur einen kleinen Teil aus dem Fördertopf hätten sowohl Brown als auch Lil Wayne demnach in tourneebezogene Ausgaben investiert. So hätten die Vertragspartner der geplatzten Auftritte des Rappers rund 327.000 US-Dollar erhalten, während Brown ungefähr 383.000 US-Dollar für die Gehälter seiner Crew ausgegeben haben soll.

Von den 3,4 Millionen US-Dollar Überbrückungshilfe für die Grunge-Band Alice in Chains berichtete „Business Insider“ ebenfalls von anteiligen Auszahlungen an die Tournee-Mitarbeiter. Dagegen seien allerdings Leistungen wie die Krankenversicherungen der Crew zu kurz gekommen. Unter anderem bei Gitarrentechniker und Tourfotograf Scott Dachroeden, der Ende 2022 eine Krebsdiagnose erhielt.

Es scheint, als habe die Formation anstatt ihn aus den Ausgleichszahlungen zu unterstützen, eine GoFundMe-Seite für Dachroedens Behandlung auf Twitter/X in Umlauf gebracht. Dort schrieb die Gruppe: „Er hat keine Krankenversicherung und kann jetzt nicht arbeiten, um seine Rechnungen zu bezahlen“. Inzwischen ist Dachroeden verstorben.

Zu den Enthüllungen äußerte sich bisher keine der Parteien.