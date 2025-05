Chris Brown ist in Manchester verhaftet worden

Nachdem er Timberlake verhaftet hat: Polizist wird „Officer of the Year“

Chris Brown war erst wenige Stunden im Land, bevor er in der Nacht zum 15. Mai von der Polizei in Manchester festgenommen wurde. Der Anlass zur Verhaftung liegt allerdings schon zwei Jahre zurück.

Verdacht auf schwere Körperverletzung

Der Musiker scheint erneut mit dem Gesetz in Konflikt geraten zu sein – beziehungsweise scheint ihn eine angebliche vergangene Tat eingeholt zu haben. Wie die „Sun“ berichtet, wurde Brown in einem Fünf-Sterne-Hotel in Manchester von der Polizei festgenommen. Der Grund dafür sei ein Vorfall aus dem Jahr 2023. Der Künstler soll damals den Musikproduzenten Abe Diaw mit einer Flasche in einem Londoner Nachtclub angegriffen haben.

Die „Sun“ zitiert die Aussagen der Polizei wie folgt: „Ein 36-jähriger Mann wurde am Donnerstag, den 15. Mai, kurz nach 2 Uhr in einem Hotel in Manchester wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung festgenommen. Er wurde in Gewahrsam genommen und befindet sich dort noch immer. Die Festnahme bezieht sich auf einen Vorfall an einem Veranstaltungsort am Hanover Square am 19. Februar 2023.“

Angriff mit Glasflasche im Club

Laut der Klage, die Diaw bereits 2023 einreichte, soll Chris Brown ihn grundlos angegriffen haben. Er soll vom Sänger geschlagen und getreten worden sein, als er auf dem Boden lag. Nach dem angeblichen Vorfall wurde der Musikproduzent wohl in ein Krankenhaus geliefert und sei auch nach seiner Entlassung noch auf Krücken angewiesen gewesen sein. In seiner Zivilklage fordert er wohl einen Schadensersatz von 16 Millionen US-Dollar.

Zur Zeit der Vorwürfe befand Brown sich gerade auf seiner „Under the Influence“-Welttournee, bei der er auch Konzerte in Großbritannien spielte.

Chris Brown sorgt immer wieder für Skandale

Es ist nicht das erste Mal, dass der heute 36-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Der wahrscheinlich bekannteste Fall geschah gegenüber Rihanna. 2009, als die beiden in einer Beziehung waren, prügelte er im Streit auf die Musikerin ein. Die Bilder von den Verletzungen in Rihannas Gesicht sorgten für Schock auf der ganzen Welt.

Zusätzlich tauchten 2022 Vergewaltigungsvorwürfe gegen Chris Brown auf. Eine Frau warf ihm vor, ihr erst Betäubungsmittel in ein Getränk gemischt und sie dann vergewaltigt zu haben. Die Anklage wurde später jedoch fallengelassen, da Chatverläufe zur Entlastung des Musikers führten.