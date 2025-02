Ye findet, Bianca Censori hat mit Grammys-Look „neue Welt eröffnet“

Laut Kanye West haben seine Frau und er mit ihrem Red-Carpet-Stunt alles bei den Grammys in den Schatten gestellt.

„We beat the Grammys!“: So feierte Kanye West, aka Ye, Bianca Censoris Nackt-Look-Auftritt auf dem Roten Teppich, der der Awardverleihung voranging. Er nutzte Social Media, um seine Frau und ihren Style zu verteidigen und seine Meinung dazu kundzutun.

Geschmackloser oder gelungener PR-Stunt?

Am Sonntag, den 2. Februar, fand die Grammy-Award-Veranstaltung zum 67. Mal statt. Einige der größten Namen der amerikanischen Musikszene bahnten sich ihren Weg über den roten Teppich, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Auch Ye ließ sich mit seiner Frau Bianca Censori blicken – und die beiden überraschten mit ihrem Auftritt nicht nur die anwesenden Veranstalter:innen, Gäst:innen und die Presse vor Ort, sondern sorgten auch im Internet für Diskussionen. Denn in der Mitte des Teppichs ließ die gebürtige Australierin ihren schwarzen Pelzmantel von ihren Schultern gleiten und enthüllte ein transparentes, sich eng an ihren Körper schmiegendes Kleid. West positionierte sich breitschultrig neben seiner nackten Frau und so ließen sich die beiden ablichten, bevor sie die Veranstaltung auch schon wieder verließen. Der 47-Jährige feierte danach ausgiebig seine 30-jährige Partnerin und sich in den Socials.

„Meine Frau die meistgegoogelte Person auf dem Planeten“

Triumphierend postete der Musiker in seiner Instagram-Story einen Screenshot einer Google-Suchanalyse, welche zeigte, dass Censoris Name weltweit trendete. Dazu schrieb Ye, wie „Music News“ berichtete: „Wir haben alles bei den Grammys in den Schatten gestellt. Am 4. Februar ist meine Frau die meistgegoogelte Person auf dem Planeten Erde.“

„Ich habe so ein Glück“

Auf X führte ehrte er Censori mit den Worten: „Der erste rote Teppich meiner Frau eröffnete eine ganz neue Welt. Ich starre immer wieder auf dieses Foto, so wie ich an diesem Abend voller Bewunderung gestarrt habe. Ich denke ‚Wow, ich habe so ein Glück, eine Frau zu haben, die so klug, talentiert, mutig und heiß ist‘.“

Und weiter: „Sie nahm eine Pause von den Dreharbeiten zu ihrem ersten Film, um einen Film im echten Leben zu machen. Wir haben das unsichtbare Kleid sechsmal schneidern lassen. [..] Ich danke allen Medien, die uns anerkannt und uns die Energie zurückgegeben haben, die wir hineingesteckt haben … Aber ich muss dem Team der US-‚Vogue‘ ein Lob aussprechen, weil sie einen Artikel geschrieben haben, der meine Frau in ein starkes positives Licht rückt und auch die richtige Stärke anerkennt.“

„Ihr kennt nicht meine Mutter“

Zuletzt schob er noch hinterher auf X: „Die Leute haben gefragt: ‚Wie würde sich deine Mutter fühlen?’“, womit erneut auf die Kontroversen um den Nude-Look seiner Partnerin angespielt wurde. Darauf hatte der Musiker nur parat: „Ihr kennt nicht meine Mama!“