Für Versicherungsmakler*innen: Robbie Williams hat ein Überraschungskonzert in Köln gegeben

Mindestens das eigene Geld weiß die Deutsche Vermögensberatung einzusetzen. Oder, langweiliger: Robbie Williams ist käuflich. Oder, Fanservice: König Charles war diese Woche nicht die einzige britische Royalität auf schnellem Staatsbesuch. Oder: Aus der arbeitssamen Tagung tausender Versicherungsmitarbeiter*innen wurde so kurzerhand eine kleine Sensation.

Aber von vorne: Am vergangenen Dienstag (28. März) hat Robbie Williams völlig überraschend ein Konzert in der Kölner Lanxess-Arena gespielt. Er hat die Venue immerhin erst im Februar besucht und hätte sich laut Plan seiner aktuellen Tour zu diesem Zeitpunkt eigentlich irgendwo zwischen Lissabon und Tel Aviv befinden sollen.

Zusätzlich fand vor Ort am gleichen Tag eine „Fachliche Betriebstagung“ der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) statt. Ungefähr 13.000 Mitarbeiter*innen des Finanzbetriebs waren erschienen, um sich über die Feinheiten des Geldanlegens auszutauschen. Als Höhepunkt der Veranstaltung sollte Helene Fischer auftreten. Wie auch eigentlich an den sechs vorangegangenen Tagen, in denen sie während ihrer diesjährigen Deutschland-Tour fast schon eine Residency in Köln inne gehabt hätte. Die 38-Jährige hat sich jedoch am 19. März bei einem Proben-Unfall eine Rippenfraktur zugezogen und musste alle Termine ihrer Tour sowie diesen inoffiziellen verschieben. Vorstandsvorsitzender Andreas Pohl und sein Team haben innerhalb der vergangenen zwei Wochen Ersatz gesucht und Robbie Williams gefunden. Sein Überraschungskonzert soll ungefähr eine Stunden gedauert und die Anwesenden hellauf begeistert haben.

Williams‘ „XXV“-Tour dauert noch bis zum 27. August an. Kürzlich wurde bekannt, dass dieses Jahr die Veröffentlichung des Debütalbums von Lufthaus ins Haus stehe, Williams‘ neuer Elektro-Band.

