Robbie Williams‘ Lufthaus soll noch dieses Jahr ihr Debütalbum veröffentlichen

Lufthaus, die Elektro-Band rund um Robbie Williams, plant Berichten zufolge, diesen Herbst ihr Debütalbum zu veröffentlichen. Es gibt dazu weder eine offizielle Bestätigung, noch sind ein Releasedatum oder der Albumtitel bekannt.

Lufthaus wurde im Dezember 2020 von Williams und den beiden australischen Songwritern und Produzenten Tim Metcalfe und Flynn Francis gegründet. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Trio allerdings noch keinen Namen. Francis, Metcalfe und Williams kennen sich mindestens seit 2012, durch ihre Mitarbeit an dessen Platte TAKE THE CROWN.

Im Februar 2022 erschien „Sway“. Die erste Single von Lufthaus, über welche man bis dahin nur wusste, dass sie Live-Shows auf Ibiza spielten. Erst als im Oktober desselben Jahres dann „Soul Seekers“ folgte, wurde Fans klar, dass es sich beim dritten Mitglied der Dance-Formation um Robbie Williams handelt und Lufthaus die 2020 entstandene Band ist,

In einem Interview im Januar 2023 hatte der 49-Jährige dann verkündet, es gäbe genug Lufthaus-Songs für mehrere Alben. Er lies allerdings offen, ob es nicht ein reines Live-Projekt bleiben sollte. Diese Überlegung scheint nun Geschichte. Im selben Interview hieß es außerdem. dass er plane, dieses Jahr zwei Alben zu veröffentlichen. Wie das Verhältnis zwischen Solowerken und denen des Trios innerhalb dieses Plans ist, ist unklar.

Aktuell ist Robbie Williams mit „XXV – 25 Years of Hits“ auf Europa-Tour, wobei Lufthaus den Support spielen.