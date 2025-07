Robbie Williams in München: Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt & Wetter

Am 26. Juli spielt Robbie Williams im Münchener Olympiastadion. Es ist die fünfte und vorletzte deutsche Stadt, die er diesen Sommer besucht. Nach München geht es weiter nach Frankfurt. Die Konzerte sind Teil seiner „Britpop“-Tour zu dem gleichnamigen Album, welches im Herbst 2025 veröffentlicht wird. Hier alle Informationen zu seinem Gig.

Tickets

Das Konzert ist bereits ausverkauft, auf Eventim gibt es aber noch Resale-Tickets. Dabei können die Preise aber stark variieren und bis zu 300 Euro kosten.

Zeiten und Support

Der Einlass beginnt ab 16.00 Uhr und die Show startet voraussichtlich um 19.00 Uhr mit dem Support-Act Lottery Winners. Gegen 20 Uhr kann dann mit Robbie Williams auf der Bühne gerechnet werden.

Anfahrt & Parken

Adresse:

Olympiapark München

Spiridon-Louis-Ring 21

80809 München

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Fans können unter anderem die U-Bahn-Linie U3 nutzen, die an der Haltestelle Olympiazentrum hält. Alternativ stehen die Tramlinien 20 und 21 zur Verfügung, die an der Haltestelle Olympiapark West stoppen, sowie die Tramlinie 27 mit Halt am Petuelring. Zudem fahren mehrere Buslinien zur Olympiahalle: Die Linie 144 hält am Olympiasee, die Linie 173 am Olympiazentrum, und die Linien 177 und 178 am Petuelring.

Mit Auto:

Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, gibt es Parkmöglichkeiten im Parkdeck am Olympiaturm und an der Parkharfe am Spiridon-Louis-Ring. Auch in der Umgebung des Olympiaparks stehen weitere Parkplätze zur Verfügung.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist folgendermaßen aussehen:

Rocket Let Me Entertain You All My Life / Song 2 / Seven Nation Army / Livin‘ on a Prayer Monsoon Old Before I Die Minnie the Moocher (The Ho De Ho Song) / Land of 1000 Dances / Boom Boom Boom Rock DJ Better Man Love My Life Strong The Road to Mandalay Supreme Rocket Let Love Be Your Energy Sexed Up Candy Relight My Fire (Dan-Hartman-Cover) The Way We Were (Barbra-Streisand-Cover) Something Beautiful Millennium Theme From New York, New York (John-Kander-Cover) Come Undone Kids Bring It Back / Sweet Child O‘ Mine / Come As You Are / Butterfly / Crazy In Love / 1999 She’s the One (World-Party-Cover) My Way (Claude-François-Cover) Feel Angels

Wetter

Der Konzerttag soll bewölkt und leicht regnerisch werden. Mittags werden etwa 19 Grad bei vielen Wolken erwartet. Das hält sich auch bis zum Abend. Ab 22 Uhr fällt die Temperatur dann auf 16 Grad und es beginnt zu regnen.