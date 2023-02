Futurebae und Jesué leben zwischen Ups und Downs: „Lass Sie Reden“ im Video

Foto: Virgin Music Germany, Christian Klemke. All rights reserved.

Futurebae und Jesué haben am heutigen Freitag (24. Februar) die Single „Lass Sie Reden“ inklusive Video veröffentlicht. Beide beschreiben ihr Leben in der Spannung zwischen Rausch, Euphorie, Come-Down und Reue. Hinter dem Video zum Song steht das Studio WUPPERwerft. Jesué, der früher unter dem Namen Horst Wegener gerappt hat, ist an diesem mitbeteiligt.

Die Berliner Pop-R&B-Rap-Künstlerin futurebae hat seit 2021 vor allem als Sekt-Influencerin und mit Sommerhits auf sich aufmerksam gemacht. „Coca Cabana“ mit Dissy, „Immer Sommer“ mit Tropikel Ltd, „Sektfrühstück“ mit Dilla. Ihre beiden EPs K.T.U.L.E.S und WILLST DU MIT MIR GEHEN, 2021 und 2022 erschienen, haben aber auch bewiesen, dass sie durch musikalische und inhaltliche Diversität glänzen kann. Sie haben ihr eine stabile Fangemeinde verschafft und dafür gesorgt, dass futurebae als eine der Newcomer-Sensationen im deutschen Indie-Pop gehandelt wird.

Zum Song sagt sie. „Ich werde oft gefragt, ob ich Druck verspüre, seit Musik nicht mehr nur ein Hobby ist, sondern auch meine Miete zahlen muss. Lass sie reden ist die Antwort darauf“. In bester Ärzte-Manier sperrt sie die Zweifel am eigenen Schaffen aus, die solche Fragen zu säen geeignet sind.

„Lass sie reden“ ist die neuste Instanz einer stetigen Reihe von Single-Releases seit „Panik“ im vergangenen Juli, kurz nachdem ihre zweite EP erschienen war. Anfang Dezember 2022 hatte sie zuletzt, gemeinsam mit der Newcomerin Dilla, den Song „Sektfrühstück“ veröffentlicht. Für das Video wurden die beiden von Fans unterstützt.