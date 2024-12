Gal Gadot: Im 8. Schwangerschaftsmonat hatte sie eine Not-OP am Gehirn

Vor der Geburt ihrer Tochter Ori kam es zu lebensbedrohlichen Komplikationen.

Gal Gadot hat sich über ihre dramatische gesundheitliche Erfahrung während ihrer letzten Schwangerschaft geäußert. Wegen eines „massiven Blutgerinnsels“ im Gehirn musste sich die israelische Schauspielerin vor der Geburt einer Notoperation unterziehen.

In einem Instagram-Post berichtete die „Wonder Woman“-Darstellerin am Sonntag (29. Dezember) über ihren kritischen Gesundheitszustand Anfang 2024. Im Februar habe sie mehrere Wochen unter „unermesslich starken Kopfschmerzen“ gelitten, so die 39-Jährige. Damals war sie im achten Monat schwanger. Erst nach einer MRT-Untersuchung habe sie dann die Diagnose erhalten: Ein Thrombus im Gehirn. „In einem Moment waren meine Familie und ich mit der Zerbrechlichkeit des Lebens konfrontiert“, schrieb sie. „Es war eine eindringliche Erinnerung daran, wie schnell sich alles ändern kann. Inmitten eines schwierigen Jahres war alles, was ich wollte, am Leben zu bleiben.“

„Das Licht am Ende dieses Tunnels“

Unmittelbar nach dem Befund sei sie dann ins Krankenhaus eingeliefert worden, wo sie sich noch am selben Tag einer Notoperation unterziehen musste. Ihre Gedanken seien zu dieser Zeit ganz bei ihrem ungeborenen Kind gewesen. „Vor dem Eingriff sagte ich meinem Mann, dass unsere Tochter, wenn sie geboren wird, das Licht am Ende dieses Tunnels für mich sein würde“, so Gadot.

Die Eltern nannten ihren Nachwuchs Ori – das bedeute „mein Licht“ auf Hebräisch, so die Schauspielerin. „Meine Tochter ist eine tägliche Erinnerung daran, dass wir alle eine innere Stärke besitzen“, ergänzte sie. Die Wahl-Kalifornierin zeigte sich zudem dankbar für das medizinische Team, das sie im Krankenhaus in Los Angeles behandelte: „Dank ihnen habe ich es durchgestanden und bin auf dem Weg der Genesung.“

Aufruf zur Gesundheitsvorsorge

Gal Gadot wolle ihre Geschichte teilen, um ihre Follower:innen dazu zu ermutigen, auf ihren Körper zu hören und die Bedeutung einer rechtzeitigen ärztlichen Untersuchung zu erkennen. „Während wir Chanukka feiern, ein Fest des Lichts und der Wunder, denke ich an das persönliche Wunder, das mir zuteil wurde“, schrieb die vierfache Mutter. „Ich wünsche mir, dass wir alle unser eigenes Licht finden, unsere eigenen Wunder erleben und weiterhin für unsere Gesundheit und füreinander einstehen.“

Von „Miss Israel“ zu „Wonder Woman“

Im März 2024 hatte Gadot die Geburt ihrer Tochter Ori bekannt gegeben. Sie und ihr Ehemann, der Unternehmer Yaron Varsano, haben bereits drei weitere Kinder: Alma (2011), Maya (2017) und Daniella (2021). Das Paar ist seit 2008 verheiratet. Vier Jahre zuvor begann Gadots Karriere mit ihrer Wahl zur „Miss Israel“. Nach ihrem zweijährigen Militärdienst als Fitnesstrainerin in der israelischen Armee startete sie dann in Hollywood durch. An der Seite von Vin Diesel und Paul Walker gelang ihr 2009 mit der Rolle der Gisele Harabo in „Fast & Furious“ ihr Durchbruch. Weltweite Bekanntheit erlangte sie schließlich durch ihre Darstellung der „Wonder Woman“.