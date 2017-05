„Game of Thrones“ bekommt sogar 5 Serien-Ableger (oder auch nicht)

Zuletzt wurden Fans der HBO-Serie „Game of Thrones“ mit einer überraschenden und größenwahnsinnig klingenden Nachricht konfrontiert: Nach dem Ende der Serie im Jahr 2018 sollen insgesamt vier Nachfolgeserien zur Hauptgeschichte in Westeros erscheinen.

Bekannte Figuren werden nicht zu sehen sein

Zu den Inhalten der derzeit entwickelten Serien äußerte sich Martin ebenfalls. Es werde sich um keine Spin-offs mit bereits bekannten Figuren handeln. Eher sollen Geschichten aus einer ganz anderen Zeit in Westeros erzählt werden. Starttermine und Genaueres zu den verschiedenen Handlungsansätzen erzählte Martin allerdings nicht.

Bis zum Start der ersten Nachfolge-Serie zu „Game of Thrones“ wird noch einige Zeit vergehen. Bis dahin läuft zum Glück noch die Original-Serie. Am 26. Juli startet die siebte und vorletzte Staffel, 2018 laufen dann die letzten Folgen.