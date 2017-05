„Game of Thrones“: In Staffel 7 sind die Drachen endlich erwachsen

Eigentlich sollte die 7. Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“ ja schon längst laufen. Jährlich starten die neuen Episoden im März oder April, im Jahr 2017 kommen die neuen Folgen allerdings erst im Juli. Grund dafür ist ein späterer Drehstart, der an das Wetter an den Drehorten angepasst war. Und wahrscheinlich ein höherer Aufwand, der mit den Special Effects der Serie verbunden ist.

Denn „Game of Thrones" hat mit jeder Staffel ein höheres Budget (zuletzt waren es 100 Millionen Dollar für 10 Episoden), einen höheren Anspruch an visuell überwältigenden Szenen. Eines der Highlights der kommenden Staffel werden die Drachen der von Emilia Clarke gespielten Daenerys Targaryen sein. Die Drachen sind in den vergangenen Staffeln der Serie kontinuierlich gewachsen und warten immer noch auf ihren ganz großen Auftritt. Dass dieser nun bevorsteht, zeigt ein neu veröffentlichtes Foto (via Entertainment Weekly) aus den kommenden Folgen:

Die 7. Staffel von „Game of Thrones“ startet am 26. Juli 2017 in den USA. Einen Tag darauf geht es in Deutschland auf Sky mit der Serie weiter. 2018 läuft die finale Staffel der Show, der Sender HBO plant derweil schon einige Ableger, die die Vorgeschichte der Serie erzählen könnten.