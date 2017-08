„Game of Thrones“-Staffelfinale: Der Trailer für die letzte Folge kündigt ein Treffen aller Parteien an

Während die sechste Episode der aktuellen Staffel „Game of Thrones“ in Deutschland erst am Montagabend ausgestrahlt wird, lief sie in der Nacht bereits in den USA. Zum genauen Inhalt der Folge wollen wir an dieser Stelle noch nicht eingehen, dafür aber den finalen Trailer der Staffel präsentieren, der direkt nach der Ausstrahlung im Internet veröffentlicht wurde. Und der steigert die Vorfreude auf die siebte und letzte Episode enorm:

Ohne die vorherige Episode „Beyond the Wall“ großartig zu spoilern, deutet der Trailer für das Finale ein Treffen zwischen alle wichtigen Beteiligten der Show an. Jon Snow und Cersei sind zu sehen, die Armeen von Daenerys Targaryen stehen ebenso bereit wie die Flotte von Euron Greyjoy.

Ob es noch einmal zu einer großen Schlacht kommt? An Action mangelte es der siebten Staffel „Game of Thrones“ bisher nicht, eher an überraschenden Allianzen und Intrigen. Vielleicht bekommen die Zuschauer ja genau dies im Finale der Staffel. Dieses wird übrigens 80 Minuten dauern und damit Spielfilmlänge haben.