Gedenkkonzert für Alexei Nawalny in Berlin: Lineup, Tickets, Anfahrt

Die Veranstaltung findet am 04. Juni statt – am Geburtstag des verstorbenen Aktivisten.

Alexei Nawalny ist am 16. Februar 2024 in einem Gefangenenlager in Russland gestorben. Der Jurist und Dokumentarfilmer, der besonders für seine Kreml-kritische Haltung bekannt war, wurde mehrfach zu Haftstrafen verurteilt, kriminalisiert und unter Repression des russischen Staates gesetzt. Russische Oppositionsmitglieder sowie westliche Politiker und Medien beschuldigen die russische Regierung und speziell Putin, für die Ermordung von Nawalny verantwortlich zu sein.

Am morgigen Dienstag (04. Juni) wäre Alexei Nawalny 48 Jahre alt geworden. Anlässlich des Geburtstages wird nun eine Gedenkfeier veranstaltet. In Berlin kommen in der Uber Eats Music Hall Musizierende, Sprecher:innen und Befreundete des Kreml-Kritikers zusammen. Wir haben die wichtigsten Informationen zu dem Event zusammengefasst.

Programm

Neben Sprecher:innen, die noch nicht offiziell angekündigt wurden, werden mehrere Musikgruppen Nawalny in Berlin ehren. Den Anfang machen Kasta, eine russische Rap-Gruppe. In ihren Tracks, die inzwischen als Klassiker des Genres gelten, verarbeiten Kasta persönliche Erfahrungen und sprechen wichtige gesellschaftliche Probleme an. Die Mitglieder haben aktiv an Protestdemonstrationen teilgenommen. Im Jahr 2022 sprachen sie sich gegen den Russland-Ukraine Krieg aus, veröffentlichten ein Antikriegsalbum und wanderten aus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Außerdem wird der in Russland sehr bekannte Noize MC in Berlin auftreten. Er performte bei der Kundgebung „Für faire Wahlen“ und trug als einer der Autoren und Interpreten eines Liedes zum Gedenken an Alexei Nawalny bei. Zudem hat er sich gegen den Krieg ausgesprochen und eine Reihe von Wohltätigkeitskonzerten zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge organisiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine weitere Performance können die Besucher:innen der Gedenkveranstaltung von Pornofilmi erwarten. Die Gruppe konzentriert sich darauf, die drängendsten sozialen und politischen Probleme des Landes anzusprechen, darunter Armut, Folter, Missbrauch und das Konzept der „russischen Welt“. Ihre Konzerte in Russland wurden verboten, lange bevor dies während des Krieges zu einem weit verbreiteten Phänomen wurde. Zum Schluss kommt das Elektro-Hip-Hop-Duo AIGEL, bestehend aus dem Musiker Ilya Baramiya und der Dichterin und Sängerin Aigel Gaisina. Die Lieder der Gruppe enthalten Texte, die sich mit sozialen, politischen und existenziellen Themen befassen, begleitet von einem genreübergreifenden Sound. Die beiden Artists haben sich gegen den Krieg ausgesprochen, waren mit Konzertverboten konfrontiert und haben daraufhin das Land verlassen.

Tickets

Die „This is Nawalny“-Gedenkfeier beginnt am 04. Juni bereits um 19:00, Einlass in der Uber-Eats-Music-Hall ist bereits ab 17:00. Tickets sind nur Online zu erwerben, eine Abendkasse gibt es nicht. HIER kann man sich Karten kaufen, der Preis für einen Stehplatz liegt bei 55 Euro. Sitzplätze sind ab 75 Euro zu erwerben, die teuersten Tickets liegen bei 300 Euro.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anreise

Die Veranstalter empfehlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anstatt mit dem Auto anzureisen. Gleich zwei Haltestellen befinden sich in der Nähe der Uber Eats Music Hall: S+U Warschauer Straße und Ostbahnhof. Mit den S-Bahnen S3, S5, S7, S9, S75 kommt man zur Halle, die richtigen U-Bahnlinien sind U1 und U3. An Wochentagen fährt die U-Bahn bis ca. 0:30 Uhr, die letzte S-Bahn gegen 1:30 Uhr. Danach sind Nachtbusse im Einsatz. Am Wochenende verkehren U-Bahn und S-Bahn 24h. Wer auf sein Auto nicht verzichten kann: Am besten der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz folgen. Für Navigationsgeräte folgende Adresse nutzen: Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin. Parkplätze an der Uber Eats Music Hall sind sehr begrenzt. Mitunter übersteigt die Anzahl der Autos die verfügbaren Kapazitäten. Das Parkhaus Arena & Plaza ist allerdings 24/7 geöffnet. Pro Stunde stellt man sein Auto hier für 3 Euro ab, der Tageshöchstsatz liegt bei 30 Euro.