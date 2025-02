Justin Bieber über Drogengerüchte: „Ermüdend und erbärmlich“

Justin Bieber ist es leid, in den sozialen Medien wegen seines müden Aussehens zerrissen zu werden.

In den letzten Tagen machten in den sozialen Medien erneut Gerüchte die Runde, dass Justin Bieber wieder rückfällig geworden sein könnte. Auslöser waren Fotos des Sängers, die ihn mit dunklen Augenringen zeigten. Nun hat sich sein Sprecher in einem Statement zu Wort gemeldet – und nimmt kein Blatt vor den Mund.

„Es ist ermüdend und erbärmlich und zeigt, dass die Leute trotz offensichtlicher Wahrheit entschlossen sind, negative, sensationsgierige und schädliche Narrative am Leben zu erhalten“, heißt es in der Erklärung, die dem US-amerikanischen Rolling Stone vorliegt. Die Spekulationen um Biebers Gesundheitszustand seien demnach völlig unbegründet.

Justin Bieber: Schlaflose Nächte statt Drogenmissbrauch

Besagte Fotos entstanden Anfang des Monats in New York und Los Angeles. Bieber wirkte darauf müde und ausgelaugt, was einige Fans besorgte. Laut der US-News-Seite „TMZ“ gibt es dafür jedoch eine harmlose Erklärung: Der Sänger hatte eine schlaflose Nacht im Studio verbracht und parallel seinen Sohn betreut, der Probleme hatte einzuschlafen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sein Sprecher stellte klar, dass Bieber seit 2014 drogenfrei ist. Der Musiker hat in der Vergangenheit offen über seine früheren Drogenprobleme gesprochen. In einem Interview mit „GQ“ enthüllte er 2021, dass seine Sucht so weit ging, dass Sicherheitsleute nachts seinen Puls überprüften, um sicherzustellen, dass er noch lebte. „Da war dieses Gefühl, immer noch nach mehr zu streben“, sagte er damals. „Ich hatte all diesen Erfolg, aber ich war immer noch traurig, ich hatte immer noch Schmerzen, und ich dachte, dass der Erfolg alles gut machen würde.“

„Die Drogen waren für mich ein Betäubungsmittel, um einfach weiterzumachen“, fügte Bieber hinzu. Heute trinke er gelegentlich Alkohol, sei aber weiterhin clean.

Neues Musikprojekt und Vaterrolle

Trotz der Negativschlagzeilen konzentriert sich der 30-Jährige voll auf seine Familie und seine Musik. Sein Sprecher erklärte weiter: „Das vergangene Jahr war sehr transformativ für ihn, da er mehrere enge Freundschaften und geschäftliche Beziehungen beendet hat, die ihm nicht mehr gutgetan haben.“

Zusätzlich arbeitet Bieber aktuell an neuer Musik und nahm erst vor wenigen Tagen an einem Benefiz-Hockeyspiel für die Opfer der Waldbrände in Los Angeles teil – gemeinsam mit Hollywood-Star Steve Carell und Musiker Ross Lynch.