Zwei 18-Jährige sollen in Brad Pitts Villa eingebrochen sein

Zwei Personen wurden nach dem Einbruch in Brad Pitts Haus in Los Angeles festgenommen. Ihnen droht nun eine Haftstrafe von mehreren Jahren.

Die Polizei in Los Angeles hat zwei Verdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, am Einbruch in das Haus von Schauspieler Brad Pitt beteiligt gewesen zu sein.

Nach Angaben von „NBC LA“ handelt es sich um die 18-jährigen Jaquory Arman Watson und Damari Zair Charles. Sie wurden am 11. August in Orange County, Kalifornien, verhaftet, nachdem sie dort mutmaßlich versucht hatten, in ein weiteres Wohnhaus einzudringen.

Der Einbruch in Pitts Anwesen im Stadtteil Los Feliz ereignete sich am 25. Juni gegen 22:30 Uhr. Die Täter sollen über einen Zaun geklettert, ein Fenster eingeschlagen und das Haus durchsucht haben, bevor sie mit der Beute flohen.

Brad Pitt befand sich gerade in Japan

Pitt befand sich zu diesem Zeitpunkt in Japan auf einer Pressetour für seinen Film „F1“. Über den Wert der entwendeten Gegenstände machte die Polizei keine Angaben.

Watson und Charles wurden wegen Einbruchs ersten Grades sowie mit einem Strafverschärfungsmerkmal für gemeinschaftlich begangene Taten angeklagt. Sie plädierten auf „nicht schuldig“ und werden ohne Kaution festgehalten. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu sechs Jahre Haft. Ein dritter mutmaßlicher Beteiligter ist bislang nicht identifiziert worden.

Laut den Ermittlern gehören die beiden Festgenommenen zu einer Einbrechergruppe, die mehrere Häuser in Südkalifornien ins Visier genommen haben soll. Dabei scheinen wohlhabende Wohngegenden im Fokus zu stehen, nicht jedoch gezielt prominente Opfer.

Weitere Einbruchsfälle bei Prominenten in Los Angeles

Der Fall reiht sich in eine Serie von Einbrüchen in Anwesen prominenter Persönlichkeiten in Los Angeles ein. In diesem Jahr wurden bereits die Häuser von Nicole Kidman und Keith Urban, Jennifer Aniston sowie Baseballspieler Yoshinobu Yamamoto zum Ziel von Kriminellen.

Auch in den Jahren zuvor gab es ähnliche Vorfälle, unter anderem bei Tom Hanks, Rita Wilson und Anthony Anderson. Die Staatsanwaltschaft wird in den kommenden Tagen über mögliche weitere Anklagen im Zusammenhang mit dem Einbruch bei Brad Pitt entscheiden.