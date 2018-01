George Ezra zeigt Euch im neuen Video sein „Paradise“

George Ezra schaffte es im Alter von nur 20 Jahren mit „Budapest“ einen Hit zu landen und sein Debütalbum WANTED ON VOYAGE unter die meistverkauften Platten zu katapultieren – es hagelte Preise in Großbritannien und den USA. Für seine markante, raue Stimme, die in unerwartete Höhen umschlagen kann.

„Paradise“ ist nach dem im Juni 2017 veröffentlichten Song „Don’t Matter Now“ ein Vorbote für das kommende, zweite Album des 24-Jährigen. Die neue Single handelt von der Liebe, genauer gesagt dem Gefühl, wenn man jemanden neu kennenlernt und sich Stück für Stück verliebt. Diese Phase bezeichnet George Ezra als „Paradies“.

Auf die Veröffentlichung des Songs, der sein erstes Lebenszeichen nach vielen Monaten ist, folgt ein Video zum Track. Es zeigt mit tanzenden Cheerleadern, Boxern und schlagenden Herzen eine äußerst malerische Analogie zur ersten Verliebtheitsphase, die George Ezra im Song besingt. Aber seht selbst:

Das neue Album STAYING AT TAMARA’S ist zumindest im Titel inspiriert von einer AirBnB-Unterkunft in Barcelona, die einer gewissen Tamara gehörte. Das Albumcover scheint in eben jener Wohnung entstanden zu sein:

Die Platte wird am 23. März 2018 erscheinen. Kurz darauf spielt George Ezra einige wenige Konzerte in Deutschland:

09.04.2018 – Berlin, Huxleys Neue Welt

14.04.2018 – Köln, Live Music Hall

22.-24.06.18 – Hurricane- & Southside-Festival

Die Tracklist von STAYING AT TAMARA’S liest sich wie folgt:

„Pretty Shining People“

„Don’t Matter Now“

„Get Away“

„Shotgun“

„Paradise“

„All My Love“

„Sugarcoat“

„Hold My Girl“

„Saviour“ (feat. FIRST AID KIT)

„Only A Human“

„The Beautiful Dream“