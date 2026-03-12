George Michael: „The Faith Tour“ kommt als Konzertfilm ins Kino

George Michaels lange verschollener Konzertfilm „The Faith Tour“ wurde restauriert und kommt ins Kino. Dazu erscheint ein Album mit 18 bisher unveröffentlichten Aufnahmen.

Der lange verschollen geglaubte Konzertfilm zu George Michaels „Faith“-Tour soll nun in die Kinos kommen. Hier alle Infos dazu im Überblick.

In der Pressemitteilung zum Film heißt es: „‚George Michael: The Faith Tour‘ ist eine Hommage an Ambition und furchtlose Kunstfertigkeit auf ihrem Höhepunkt – und an einen Moment, in dem der damals 24-jährige George Michael den Lauf seiner Karriere veränderte.“

Ein Film, der nie gezeigt wurde

Das Material wurde 1988 im Palais Omnisports de Paris-Bercy während George Michaels Welttournee aufgenommen. Der Film, der bis dato nie der Öffentlichkeit gezeigt wurde, ist jetzt restauriert und remastered – und erscheint bald unter dem Titel „George Michael: The Faith Tour“. Das Videomaterial entstand innerhalb von zwei Nächten mithilfe von über 14 Kameras auf 35-mm-Filmband. Regie führen Andy Morahan und David Austin, zwei langjährige Kollaborateure des Sängers.

Zum Konzertstreifen wird außerdem ein Kurzfilm der Fotografin Mary McCartney präsentiert, der die Tonspur eines George-Michael-Interviews sowie Behind-the-Scenes-Aufnahmen des bekannten „Faith“-Musikvideos beinhaltet.

Begleitalbum mit unveröffentlichten Aufnahmen

Zusammen mit dem Film wird auch ein Album mit dem Titel „The Faith Tour“ erscheinen. Die LP wird 18 unveröffentlichte Aufnahmen aus Michaels Zeit mit Wham! sowie als Solokünstler beinhalten. Sowohl das Album als auch der Konzertfilm sollen noch dieses Jahr erscheinen, ein festes Veröffentlichungsdatum steht für beides jedoch noch nicht fest.

Die „Faith“-Tour: Beginn einer Solokarriere

Michaels „Faith“-Tour war die erste Solotour des ehemaligen Wham!-Mitglieds. Sie dauerte neun Monate an, von Februar bis Oktober 1988. Das dazugehörige Album wurde eines der meistverkauften Alben weltweit und gewann zudem den Grammy als Album des Jahres.

Der britische Sänger wurde durch das Duo Wham! bekannt, das er zusammen mit Andrew Ridgeley gründete. Nach der Trennung startete er seine Solokarriere, in der er weiterhin sehr erfolgreich war. Er starb im Alter von 53 Jahren am 25. Dezember 2016.