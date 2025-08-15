„Father Figure“: Taylor Swift ehrt George Michael auf neuem Album

Sind MGK und Sidney Sweeney ein Paar?

Auf ihrer kommenden Platte THE LIFE OF A SHOWGIRL erweist Taylor Swift den britischem Sänger George Michael posthum eine besondere Ehre. Auf dem Album zitiert sie George Michaels 1987er-Hit „Father Figure“. Die Melodie und Songstruktur interpretiert Taylor auf ihrem zwölften Studioalbum im klassischen Swift-Style neu.

Ein Ikone ehrt die andere

Der Song ist als in einer bewusste Verneigung vor dem verstorbenen Popstar gedacht. Kenny Goss, der langjähriger Partner des 53-Jährigen, meinte in einem Interview über das Sample: „George hätte das absolut geliebt.“ Goss betonte, dass Michael und Swift sich zwar nie persönlich begegnet seien, er aber davon überzeugt sei, dass Michael ein Fan gewesen wäre.

Kenny selbst liebt die Musik der Sängerin, und obwohl er keine Ahnung hatte, dass sie „Father Figure“ für einen Song heranzog, sei es eine willkommene Überraschung gewesen: „Ich freue mich, dass sie das für George tut“.

Goss und Michael lernten sich 1988 kennen. Die beiden waren über ein Jahrzehnt lang zusammen, bevor sie sich 2009 aufgrund ihrer gemeinsamen Suchtprobleme trennten. George verstarb Jahre später, an Weihnachten 2016.

Neues Album mit Showcharakter

THE LIFE OF A SHOWGIRL erscheint am 3. Oktober 2025 und umfasst insgesamt zwölf Tracks. Laut ihrem Team sei es eine Mischung aus glitzerndem Pop, Retro-Anleihen und intimen Momenten – ein musikalischer Spagat zwischen energiegeladenen Bühnensongs und persönlichen Geschichten. Mit der Neuinterpretation von „Father Figure“ schlägt Taylor Swift eine berührende Brücke zwischen zwei Pop-Generationen.