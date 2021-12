Wham! oder Mariah Carey? – Die meistgestreamten Weihnachtssongs auf Spotify 2021

In keiner Zeit des Jahres ist Musik derart identitätsstiftend wie im Advent – auch über Spotify werden gerade zuhauf Weihnachtssongs gehört. Nun hat das Streaming-Portal eine Liste der meistgestreamten Weihnachtslieder publik gemacht. Das im Jahre 1984 veröffentlichte „Last Christmas“ der britischen Popgruppe Wham! (ca. 800 Millionen Streams) und das zehn Jahre darauf erschienene „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey (ca. 1. Milliarde Streams) belegen die Spitzenplätze der Hitparade.

Weihnachten stellt die Interpreten-Charts von den Füßen auf den Kopf

Interessant ist aber auch ein Blick auf die derzeit am häufigsten gehörten Stücke von Granden aus vergangenen Jahrzehnten. Die gegenwärtig vier beliebtesten Songs von Frank Sinatra sind „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“, „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „Mistletoe and Holly“ und „Jingle Bells“. Die Hitparade der augenblicklich beliebtesten Stücke von Elvis Presley wird von „Blue Christmas“ und „Here Comes Santa Claus“ angeführt. Bei der Jazz-Sängerin Ella Fitzgerald reüssieren aktuell „Sleigh Ride“ und „Frosty The Snowman“. Zu anderen Jahreszeiten findet man keines der genannten Weihnachtslieder unter den Top 10 der jeweiligen Interpret*in.

Einige Spotify-Charts zum Thema Weihnachten

Top 5 der meistgestreamten Weihnachtssongs aller Zeiten weltweit auf Spotify:

Top 10 der vom 1. November bis 9. Dezember 2021 meistgestreamten Weihnachtssongs weltweit auf Spotify:

Top 5 der vom 1. November bis 9. Dezember 2021 meistgestreamten Weihnachtssongs weltweit, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre veröffentlicht wurden:

Top 10 der vom 1. November bis 9. Dezember 2021 meistgestreamten Weihnachtssongs in Deutschland auf Spotify:

Top 10 der vom 1. bis 7. Dezember 2021 meistgestreamten Weihnachtssongs in Deutschland auf Spotify: