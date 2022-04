George Michaels Album OLDER erscheint als Boxset

Am 13. Mai 1996 erschien sechs Jahre nach dessen Vorgänger LISTEN WITHOUT PREJUDICE VOL. 1 George Michaels drittes Soloalbum OLDER. In Deutschland hielt es sich 57 Wochen in den Charts und erreichte Platinstatus, in Großbritannien stand es gar 116 Wochen in den Status und generierte mit seinen Verkäufen sechsfachen Platinstatus. Die Singles „Jesus To A Child“ und „FastLove“ sind aus den Neunzigern nicht mehr wegzudenken. Am 25. Dezember 2016 starb der legendäre Sänger und Musiker, der in den 80ern als Teil des Popduos WHAM! berühmt wurde, im Alter von 53 Jahren. Nun wird ihm und seiner Musik erneut gedacht: Am 8. Juli 2022 erscheint OLDER erneut – als lmitiertes Boxset, Doppel-LP, Doppel-CD sowie digital.

Die elf Songs auf OLDER hatte George Michael selbst komponiert und produziert. Für die Neuauflage wurden sie anhand der Original-Tapes neu gemastert. Die dafür verantwortliche Plattenfirma teilt ferner mit:

„Auch ‘Upper’ ist in der Deluxe-Ausgabe zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl zu hören, darüber hinaus finden sich in der Box ‘Older’ und ‘Upper’ in der CD-Fassung. Insgesamt umfasst das Set fünf CDs und drei LPs, die im stabilen Slipcase geliefert werden. Ein 48-seitiges Booklet mit seltenen und bisher ungesehenen Fotos sowie einem brandneuen Essay von Dan Davies, der die Hintergrundstories des Albums erzählt, rundet das Set ab. Zudem dürfen sich die Fans auf drei stylische George-Michael-Poster im Format 30×30 cm freuen, die der Box ebenfalls beiliegen.“

George Michael selbst sagte einst über OLDER: „I think I composed the best, most healing piece of music that I’ve written in my life with this album … Older is my greatest moment.“

Im kommen MUSIKEXPRESS, der Ausgabe 05/2022, widmen wir uns in einer Titelgeschichte unter der Überschrift „Triumphe, Tragödien und die 80er“ auf acht Seiten George Michael, dem „vergessenen Superstar“.

Hier eine Übersicht der Tracklists der verschiedenen Neuauflagen:

OLDER VINYL

SIDE A

Jesus to a Child – 06:49 Fastlove, Pt. 1 – 05:27 Older – 05:32

SIDE B

Spinning the Wheel – 06:09 It Doesn’t Really Matter – 04:49 The Strangest Thing – 06:00

SIDE C

To Be Forgiven – 05:21 Move On – 04:45 Star People – 05:15

SIDE D

You Have Been Loved – 05:27 Free – 02:59

UPPER VINYL

SIDE A

Fastlove, Pt. 2 – 04:54 Spinning The Wheel (Forthright Edit) – 04:41 Star People ‘97 (Radio Version) – 05:42

SIDE B

The Strangest Thing ’97 (Radio Version) – 04:41 You Know That I Want To – 04:37 Safe – 4:27

CD1 – OLDER

Jesus to a Child – 06:49 Fastlove, Pt. 1 – 05:27 Older – 05:32 Spinning the Wheel – 06:09 It Doesn’t Really Matter – 04:49 The Strangest Thing – 06:00 To Be Forgiven – 05:21 Move On – 04:45 Star People – 05:15 You Have Been Loved – 05:27 Free – 02:59

CD2 – UPPER

Fastlove, Pt. 2 – 04:54 Spinning The Wheel (Forthright Edit) – 04:41 Star People ‘97 (Radio Version) – 05:42 The Strangest Thing ’97 (Radio Version) – 04:41 You Know That I Want To – 04:37 Safe – 4:27

CD3 – MIXES ONE

Fastlove (A/C Summer Mix) – 04:55 Star People ‘97 (Radio Edit) – 04:39 * Freedom ’94 (Live Version) – 06:06 One More Try (Live Gospel Version) – 5:26 Star People (Unplugged) – 06:04 Spinning The Wheel (Radio Edit) – 05:00 Fastlove (Promo Edit) – 04:43 * Jesus To A Child (Special Radio Edit) – 04:20 * Spinning The Wheel (Forthright Dub Mix) – 06:48 * Star People (Forthright Club Mix) – 09:17

CD4 – MIXES TWO

Fastlove (Forthright Extended 12″ Mix) – 09:23 Star People (Forthright Dub Mix) – 07:40 I’m Your Man (The Jon Douglas Remix) – 04:04 Fastlove Part II (Fully Extended Mix) – 09:36 Spinning The Wheel (Forthright Extended 12″ Club Mix) – 08:36 * Star People (Galaxy Dub Mix) – 07:11 Fastlove (Forthright Remix 7” Version) – 04:25 * I Can’t Make You Love Me (Studio Version) – 05:20

CD5 – MIXES THREE