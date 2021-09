Es war einmal in Los Angeles: Warum Billie Eilish der größte Popstar unserer Zeit ist

Die 19-jährige Billie Eilish ist der größte Popstar unserer Zeit – und der unwahrscheinlichste: Vom Gruselteen mit Giftmüllfarbenen Haaren hat sie sich nun, zur Veröffentlichung ihres zweiten Albums HAPPIER THAN EVER, in eine Glamour-Ikone verwandelt. Was hat das zu bedeuten? Unsere Titelgeschichte aus dem ME 08/2021.