Gewinnt Tickets für das Pangea Festival 2017

Was: Nein, an Beerpong, Rangeln und im Schlamm einschlafen denkt man bei diesem Festival zuletzt. Das Pangea Festival ist dafür viel zu aufregend und man hat schlichtweg keine Zeit neben Dingen wie: Wakeboarden, BMX, Yoga, Beuteldruck, Kino, Ausstellungen, Vorträgen, Trommeln, Kräuterwanderung, sowie Hüpfburg (!) und Bällebad (!). Natürlich gibt es auch Musik, unter anderem von FM Belfast, Megalot, Marek Hermann, Kytes, Audio & Yassin, Super Flu, Beretta und Waving The Guns.

Wann: 24.-27. August 2017

Wo: Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten, Flugplatzallee

So schön war es im vergangenen Jahr:

Und hier noch ein paar weitere Eindrücke davon, wie entspannt es beim Pangea Festival so zugeht:

Pangea Festival 2017: Wir verlosen Karten

Wir verlosen 2 x 2 Tickets! Füllt zur Teilnahme einfach das untenstehende Gewinnspielformular aus und tragt als Lösungswort einfach die Antwort auf die Frage ein, wo denn das Pangea Festival stattfindet. Nicht schwierig, das wissen wir auch.

