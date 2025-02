Gibt es ein Sex-Tape mit Kanye West?

Ein mutmaßliches Sex-Tape mit Kanye West und einer Sexarbeiterin sorgt für Gesprächsstoff

Erscheint bald ein Sex-Tape von Kanye West? Das deutete nun ein Comedian an, der offenbar Beziehungen zu Kevin Blatt, dem Promoter von Paris Hiltons Sex-Tape, hat.

Kevin Blatt postete Gosses Aussagen zufolge, dass er ein Sex-Tape, auf dem Kanye West mit einer Sexarbeiterin zu sehen ist, verschwinden ließ.

Comedian Brad Gosse erzählte in seinem Podcast Folgendes: „One of my friends is the top sex-tape broker in the world“ (Einer meiner Freunde ist der Sex-Tape-Vermittler schlechthin in der Welt). Mit diesen Worten übergibt er Comedian Jay Rainville sein Smartphone. Jay Rainville liest vor, was gleichzeitig eingeblendet wird: Es handelt sich um einen Screenshot einer Instagram-Story.

Die Instagram-Story ist mittlerweile nicht mehr auf Kevin Blatts Instagram-Kanal zu sehen. In seiner Story findet man heute (14. Februar) den Clip mit Brad Gosse und Jay Rainville.

Der Screenshot zeigt einen Text, der an @ye [Kanye West] adressiert ist. Behauptet wird, ein Sex-Tape mit Kanye West aus dem Verkehr gezogen zu haben. Das Sex-Tape soll Kanye West mit einer Sexarbeiterin 2012 in Las Vegas zeigen. Außerdem ist auf dem Screenshot ein Foto beziehungsweise Filmstill zu sehen, das Kanye West zeigt, wie er oberkörperfrei auf einem Bett sitzt.

„The Sun“ und „The Daily Mail“ berichten, dass Kevin Blatt für das Verschwinden des Sex-Tapes 250.000 US-Dollar erhalten haben soll. Wie Kevin Blatt seinen Job ausführte und was er dafür brauchte, ist nicht bekannt.

Folgen von Kanye Wests Verhalten

Während „Forbes“ Kanye Wests Vermögen unlängst noch auf 1,9 Milliarden US-Dollar schätzte, sind es nun noch 400 Millionen US-Dollar. Forbes gibt als Grund dafür an, dass Kanye Wests Deal mit Adidas auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt worden war. Nachdem Kanye West sich antisemitisch äußerte, wurde der Deal im Oktober 2022 aufgelöst.

Beim Super Bowl 2025 machte Kanye West für „Yeezy“ Werbung. In seinem Online-Shop gab es ausschließlich ein weißes Shirt mit einem Hakenkreuz auf Brusthöhe zu kaufen. Brad Gosse erinnerte daran, als er den Screenshot thematisierte. Auf dem Screenshot steht, dass die Person, die das mutmaßliche Sex-Tape verschwinden ließ, jüdischen Glaubens ist. „Bild“ vermutet, dass Kevin Blatt als Reaktion auf Kanye Wests antisemitische Äußerungen nun jene Instagram-Story gepostet hat.

Was wird auf Kevin Blatt zukommen?

Kevin Blatt erzählte in „The Sun“: „Ich habe eine Menge Zeug gesehen – einige verrückte Sachen, die ich nicht erwähnen kann, weil ich Vereinbarungen zur Geheimhaltung unterzeichnet habe.“ Ob dieser mutmaßliche Leak rechtliche Folgen nach sich zieht, wird sich zeigen.