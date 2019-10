Ginger Baker (Cream) ist tot

Ginger Baker, hier mit seiner Band Airforce 3 am 26. Januar 2016 in London. Der Cream-Schlagzeuger starb am 06. Oktober 2019 im Alter von 80 Jahren.

Das wird Dich auch interessieren





+++ Diese News erschien zuerst auf RollingStone.de +++

Ginger Baker ist tot. Der legendäre Schlagzeuger von Cream verstarb am Sonntag (06. Oktober 2019) im Alter von 80 Jahren. Das teilten seine Angehörigen u.a. auf Facebook (s.u.) mit. Bakers Sprecher Gary Hibbert bestätigte die Nachricht. Die offizielle Todesursache ist noch nicht öffentlich bekannt.

„Wir sind sehr traurig mitteilen zu müssen, dass Ginger diesen Morgen verstorben ist. Wir danken allen für die warmen Worte, die uns in den letzten Wochen erreicht haben“, heißt es auf der Fanpage.

Baker wurde vor wenigen Tagen in einem kritischen Zustand in eine Klinik eingeliefert. Weitere Informationen über seine Erkrankung wurden zunächst nicht bekannt. Seine Familie hatte damals auf Twitter Fans darum gebeten, Baker in ihre Gebete aufzunehmen. Das hatte vielen Anhängern Sorgen gemacht. Der Schlagzeuger und Gründer der britischen Rockband Cream feierte am 19. August 2019 seinen 80. Geburtstag.

Baker musste sich 2016 einer OP am offenen Herzen unterziehen und sagte zuletzt eine Tournee ab. Er litt an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, also einer, die mit Verengung der Atemwege einhergeht, sowie an degenerativer Arthrose.

Ginger Baker wurde von ROLLING STONE zu einem der besten Drummer aller Zeiten gewählt. Der streitbare Brite („die Rolling Stones waren keine guten Musiker“) trommelte von 1966 bis 1968 bei Cream, der Band von ihm, Eric Clapton und Jack Bruce. Zuletzt trat das Trio 2005 in New York City auf.