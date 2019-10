DIIV gehen im März 2020 auf Deutschlandtour

DIIV Live beim Heaven of March in London, 2016

Erst im Oktober 2019 veröffentlichte die New Yorker Band DIIV um Zachary Cole Smith ihr drittes Album DECEIVER.

DECEIVER jetzt im Stream hören:

Wie auch schon auf dem Vorgängeralbum IS THE IS ARE verarbeitet Mastermind Smith auf der aktuelle Platte DECEIVER seinen Kampf gegen die Heroinsucht. Jetzt nur wesentlich düsterer und mit neuer Shoegaze-Schwere.

Gerade sind DIIV auf großer US-Tour, zusätzlich haben sie nun auch noch für März 2020 drei Konzerte in Deutschland versprochen. Präsentiert vom Musikexpress.

DIIV live auf Deutschland-Tour – die Termine

05.03.2020 Hamburg, Grünspan

08.03.2020 Berlin, Festsaal Kreuzberg

11.03.2020 München, Strom

Tickets könnt Ihr hier bestellen.