Es dauerte, bis Matt Berninger zu einem Rockstar wurde: Zwar spielte er schon 1991, 20 Jahre war er da alt, in der College-Band Nancy, in der mit Scott Devendorf bereits ein späteres The-National- Mitglied mitwirkte. Deren Karriere verlief jedoch im Sande, Berninger ging in die Werbung. 1999 gründete er schließlich mit Scott Devendorf, dessen Bruder Bryan und Aaron Dessner die Band The National, kurz nach dem selbstbetitelten Debüt komplettierte Bryce Dessner das Line-up. Sechs Jahre später sorgte das dritte Album ALLIGATOR für ein Aufmerken in der Indie-Szene – der Nachfolger BOXER markierte 2007 schließlich den endgültigen Durchbruch. Seitdem folgten vier weitere Alben, das letzte, I AM EASY TO FIND, erschien im Mai 2019 und ist von Gastsängerinnen wie Gail Ann Dorsey, Sharon Van Etten und Lisa Hannigan geprägt. Außerhalb von The National sind Berningers musikalische Aktivitäten überschaubar: Während seine Bandkollegen sich in zahlreichen Projekten mit anderen Musikern verlustieren, Festivals und Charity-Sampler kuratieren, veröffentlichte er lediglich einige Beiträge für Soundtracks und 2015 mit dem Projekt EL VY das Album RETURN TO THE MOON. SERPENTINE PRISON ist sein Solodebüt. Berninger ist mit der früheren „New Yorker“-Autorin Carin Besser verheiratet; das Paar hat eine gemeinsame Tochter.