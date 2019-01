Goldene Himbeere: Das sind die schlechtesten Filme des Jahres

Ja, ich will in den Newsletter möchte, dass die Axel Springer Mediahouse Berlin GmbH mir Newsletter mit Produktangeboten und/oder Medienangebote per E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen .

Die hoffnungsvollsten Newcomer 2019. Dendemann und die Beastie Boys im Interview. Erinnerung an die Buzzcocks. 50 Jahre Musikexpress. CD-Beilage. Das und vieles mehr im jetzt erschienenen Musikexpress 02/2019. So what'cha want?

ME 02/2019

Linus Volkmann präsentiert in seiner neuen Popkolumne die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler, welche Skandale, welche TV-Shows lohnen sich – und was war sonst noch so los? Hier Folge 3. Mit Kool Savas, Jens Friebe, dem Gillette-Spot, Tool und mehr.

Auf der Website der Goldenen Himbeere gibt es noch weitere Nominierte. In den Kategorien Drehbuch, Regie und Nebendarsteller tauchen fast immer wieder die bisher genannten Filme auf. Verleihen werden die Preise Ende Februar.

„Death of a Nation“

Melissa McCarthy – „The Happytimes Murders“ und „Life of the Party“

Will Ferell – „Holmes und Watson“

Hier sind die Nominierten in den wichtigsten Kategorien:

Die „Razzies“, so heißen die Himbeeren im Original, gibt es seit fast 40 Jahren. Im kleinen Rahmen werden jährlich die Nominierten verkündet, die Preisverleihung ist ebenfalls bescheiden gehalten. Nur wenige Stars haben ihre Goldene Himbeere in der Vergangenheit auch akzeptiert, beziehungsweise sie auch abgeholt. Sandra Bullock gehört zu dem kleinen Kreis. Sie gewann 2010 kurioserweise erste die Goldene Himbeere und wenige Tage später einen Oscar.

Zwar werden die Goldenen Himbeeren erst in wenigen Wochen, kurz vor der Oscar-Verleihung, vergeben. Aber allein auf der Liste der Nominierten zu stehen, brandmarkt einen Film beziehungsweise dessen Beteiligte für miserable Arbeit. Wer am Ende den Preis für den „Schlechtesten Film 2018“ oder in den anderen Kategorien „gewinnt“, ist also letztendlich nicht wichtig – zur Verleihung kommt im seltensten Fall jemand, um sich die Himbeere persönlich abzuholen.

Foto: Sony. All rights reserved.

Szene aus „Holmes & Watson“. Der Film startet am 7. Februar in Deutschland.

Worst Of

