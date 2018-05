Hier ist der Trailer zum „Robin Hood“-Remake, das Ihr Euch nicht ansehen werdet

Til Schweiger dreht seinen eigenen Film als Regisseur für den US-Markt neu.

Die Tragikomödie „Honig im Kopf“ ist einer der größten Erfolge in Til Schweigers Vita, 2014 setzte er sich mit dem Film an die Spitze der deutschen Kinocharts und verhalf Dieter Hallervorden zu einem letzten Comeback – bevor sich der mittlerweile 82-Jährige nur noch mit peinlichen Verschwörer-Videos in die Schlagzeilen katapultierte. Der Erfolg von „Honig im Kopf“ hat sich bis in die USA herumgesprochen, wo Til Schweiger als Regisseur das Remake zu seinem eigenen Film inszenieren wird, der in Deutschland mehr als sieben Millionen Leute ins Kino lockte. Nick Nolte übernimmt die Hauptrolle Die Darsteller für die Hauptrollen in „Honey in…