Johnny Depp über Hollywood: „Sie wollten, dass ich in Rente gehe“

Johnny Depp vs. Hollywood: „Haben mich in die Tonne geworfen!“

Johnny Depp hat über seinen erzwungenen Ausstieg aus dem „Fantastic Beasts“-Franchise gesprochen und dabei nicht an klaren Worten gespart.

Johnny Deppe fühlte sich übergangen

In einem Interview hat sich Depp an das Jahr 2020 zurückerinnert, als Warner Bros. ihn bat, seine Rolle als Gellert Grindelwald im „Harry Potter“-Prequel aufzugeben.

Hintergrund war unter anderem seine Auseinandersetzung mit der britischen Boulevardzeitung „The Sun“, die ihn in einem Artikel rund um die Berichterstattung um seine Beziehung und Scheidung von Amber Heard als „Frauenschläger“ bezeichnet hatte. Nach dem er eben diesen Verleumdungsprozess verloren hatte, zog das Filmstudio Konsequenzen und forderte den Schauspieler zum Rückzug auf.

„Es war wie ein Cut in der Zeit“, so der Mime im Gespräch mit „The Telegraph“. „Sie sagten, sie würden gerne sehen, dass ich zurücktrete. Aber was sie eigentlich meinten, war: Sie wollten, dass ich in Rente gehe.“

Trotzdem fügte sich der „Fluch der Karibik“-Darsteller dem Willen des Studios, zumindest nach außen hin. In einem eigenen Statement erklärte er damals: „Ich wurde von Warner Bros. gebeten, meine Rolle als Grindelwald niederzulegen, und ich habe dieser Bitte zugestimmt.“

Hinter den Kulissen fühlte sich der US-Amerikaner jedoch übergangen und formulierte es nun im Interview so drastisch: „F— you. Es gibt zu viele Versionen von mir, um mich umbringen zu können. Wer glaubt, mir noch mehr wehtun zu können, als es eh schon passiert ist, irrt sich gewaltig.“

Zukunft der Franchise-Reihe noch ungewiss

Depp übernahm die Rolle des dunklen Zauberers Grindelwald erstmals 2016 am Ende von „Fantastic Beasts and Where to Find Them“, damals noch im Schatten von Colin Farrells Figur Percival Graves. 2018 spielte er den Part erneut in „The Crimes of Grindelwald“. Für den dritten Teil, „The Secrets of Dumbledore“ (2022), wurde er dann durch Mads Mikkelsen ersetzt.

Die „Fantastic Beasts“-Franchise-Reihe, ursprünglich als fünfteilige Filmserie geplant, liegt seitdem auf Eis. Offiziell wurde nichts abgesagt, aber auch nichts angekündigt. Johnny Depp hingegen scheint mit dem Kapitel abgeschlossen zu haben.

Neues Kapitel hinter der Kamera

In den vergangenen Jahren war Depp vor allem als Synchronsprecher aktiv, etwa in der Animationsserie „Puffins“, in der er einem Papageitaucher seine Stimme lieh. 2024 war er zudem für das historische Drama „Modi“ als Regisseur tätig.