So würde Johnny Depp als Captain Jack Sparrow zurückkehren

Johnny Depp könnte als Captain Jack Sparrow im sechsten „Fluch der Karibik“-Film zurückkehren.

Johnny Depp könnte in die Rolle seines ikonischen Charakters Captain Jack Sparrow zurückkehren. Laut Produzent Jerry Bruckheimer hat er bereits mit Depp über einen möglichen Auftritt im sechsten „Fluch der Karibik“-Film gesprochen. „Wenn ihm gefällt, wie die Rolle geschrieben ist, glaube ich, dass er es machen würde“, so Bruckheimer gegenüber „Entertainment Weekly“. „Es kommt immer darauf an, was auf dem Papier steht.“ Depp war nach eigenen Angaben 2018 von Disney quasi „über Bord geschickt“ worden, nachdem seine Ex-Frau Amber Heard einen Artikel über häusliche Gewalt veröffentlicht hatte.

Letzter „Fluch der Karibik“ Film erschien 2017

Die Diskussionen über einen sechsten Film laufen bereits seit 2019. Bruckheimer beschreibt das Projekt als Reboot: „Es ist ein Reboot, aber wenn es nach mir ginge, wäre er dabei. Ich liebe ihn. Er ist ein guter Freund, ein großartiger Künstler und hat einen einzigartigen Look. Captain Jack wurde nicht auf dem Papier erschaffen, das war seine Interpretation, inspiriert von ein wenig Pepé Le Pew und Keith Richards.“ Der neue Film wäre der erste Teil der „Fluch der Karibik“-Reihe seit „Dead Men Tell No Tales“ (2017). Laut Bruckheimer ist das Drehbuch noch in Arbeit.

Depp war zwischen 2003 und 2017 in fünf „Fluch der Karibik“-Filmen zu sehen, die weltweit über 4,5 Milliarden Dollar einspielten. Mit seiner Rückkehr zu Hollywood, unter anderem mit dem Action-Thriller „Day Drinker“, steigen die Spekulationen, ob Disney den Schauspieler wieder ins Boot holen würde.

Weitere Entwicklungen der Filmreihe

Parallel dazu war bereits 2020 die Entwicklung zweier „Fluch der Karibik“-Filme angekündigt worden: ein Reboot mit Margot Robbie und ein sechster Film in der Originalreihe, geschrieben von Craig Mazin und Ted Elliott. Bruckheimer bestätigte im Interview mit „Entertainment Weekly“, dass der Drehbuchautor Jeff Nathanson aktuell an dem Projekt arbeitet und einen „fantastischen dritten Akt“ geschrieben hat. Auch andere Schauspieler:innen zeigen sich offen für eine Rückkehr. Orlando Bloom signalisierte kürzlich, dass er als Will Turner wieder einsteigen könnte. Bruckheimer betonte, dass einige alte Figuren zurückkehren werden, gleichzeitig aber neue Charaktere eingeführt werden sollen.