Gorillaz kündigen „HUMANZ“-Tour mit Live-Terminen in Deutschland an

Am Freitag ist nach siebenjähriger Pause ihr neues Album HUMANZ erschienen, im Vorfeld dazu hatten wir Chefarchitekt Damon Albarn in seinem Londoner Studio besucht. Bald drehen die Gorillaz den Spieß um und besuchen uns: Die Comicband hat neue Tourdaten für ihre britische Heimat sowie den Rest Europas angekündigt, darunter auch verschiedene Deutschland-Termine.

Die „Humanz“-Tour der Gorillaz startet am 1. November 2017 in Luxemburg und endet am 4. Dezember in London. Dazwischen machen Noodles, Murdoc, Russel und 2-D unter anderem in München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg sowie in diversen europäischen Städten Halt. Auf Twitter ärgern sich besonders die Fans aus Spanien über die Tourdaten der Gorillaz: In ihrer Heimat ist bisher kein einziger Livetermin angekündigt.

Gorillaz auf Deutschland-Tour 2017 – die Termine:

11. November München – Zenith

17. November Berlin – Max-Schmeling-Halle

18. November Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

19- November Hamburg – Sporthalle

Wer sich unter diesem Link hier anmeldet, kann Vorzugstickets bestellen, bevor die Karten in den regulären Vorverkauf gehen.