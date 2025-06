Green Day gedenken Brian Wilson mit punkigem Cover von „I Get Around“

Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong hat des verstorbenen Beach-Boys-Mitbegründers Brian Wilson mit einer Coverversion des 1964er-Hits „I Get Around“ gedacht. Das Video teilte Armstrong auf Instagram – die Aufnahme entstand „vor ein paar Jahren“, wurde jedoch „nie veröffentlicht“, wie der Musiker erklärte.

„Eines meiner absoluten Lieblingslieder aller Zeiten“, schrieb Armstrong unter den Beitrag und bedankte sich bei Wilson für dessen Kreativität. Die Green-Day-Coverversion von „I Get Around“ bleibt dem originalen Surf-Rock-Sound, für den Brian Wilson bekannt war, weitgehend treu. nimmt stellenweise jedoch eine punkigere Wendung.

Green Day covern „I Get Around“ – Würdigung für Brian Wilson

Das Cover von „I Get Around“ von Green Day hier hören:

Brian Wilson, Sänger und Songwriter der Beach Boys, war am Mittwoch (11. Juni) im Alter von 82 Jahren verstorben. Seine Familie gab die Nachricht offiziell über die sozialen Kanäle des Musikers bekannt.

Armstrong und Wilson kannten sich auch persönlich. Sie standen im Februar 2005 gemeinsam auf der Bühne. Bei einer Grammy-Tributshow zugunsten der Opfer des Tsunamis im Indischen Ozean performten sie gemeinsam mit Stevie Wonder, Bono, Alicia Keys, Steven Tyler, Norah Jones, Tim McGraw, Alison Krauss und Velvet Revolver eine Version von „Across The Universe“ der Beatles.

Auch andere Musiklegenden erwiesen Brian Wilson die letzte Ehre

Paul McCartney teilte in einem emotionalen Post: „Brian hatte diesen geheimnisvollen Sinn für musikalisches Genie, der seine Songs so schmerzlich besonders machte. Die Noten, die er in seinem Kopf hörte und an uns weitergab, waren zugleich simpel und brillant. Ich habe ihn geliebt und es war ein Privileg, eine Zeitlang in seinem hellen, leuchtenden Licht zu stehen. Wie wir ohne Brian Wilson weitermachen sollen, ‚God Only Knows‘. Danke, Brian.“

Sting widmete Wilson nur wenige Stunden nach dessen Tod ein Live-Cover von „God Only Knows“ bei einem Konzert in Deutschland:

„Heute ist einer meiner Helden gestorben: Brian Wilson von den Beach Boys. Er ist in den Himmel gegangen, also werde ich ein Lied singen, das ich liebe.“

Elton John schrieb: „Brian Wilson war immer so freundlich zu mir, vom ersten Tag an, als ich ihn traf … Ich habe ihn als Mensch geliebt, und für mich war er der größte Einfluss auf mein Songwriting überhaupt; er war ein musikalisches Genie und ein Revolutionär. Er hat die Spielregeln des Songwritings verändert und die Musik für immer geprägt. Ein wahrer Gigant.“

Bruce Springsteen teilte auf Social Media: „Brian Wilson war die musikalisch erfinderischste Stimme des gesamten Pop – mit einem überirdischen Gespür für Harmonien. Er war auch der visionäre Anführer von Amerikas bester Band, den Beach Boys.“ Und weiter schrieb er: „Wenn es die Beach Boys nicht gegeben hätte, gäbe es kein ‚Racing In The Street‘. Hört euch ‚Summer’s Gone‘ vom letzten Beach-Boys-Album ‚That’s Why God Made The Radio‘ an und weint. Leb wohl, Maestro.“